В Белоруссии заблокируют Spotify
В Белоруссии заблокируют доступ к музыкальному стриминговому сервису Spotify. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам республики в Telegram-канале. Решение принято в связи с налоговой задолженностью сервиса.
«Налоговым ведомством принято решение об ограничении с 1 декабря 2026 г. доступа к интернет-ресурсу, используемому таким плательщиком для оказания услуг в электронной форме»,- сказано в сообщении.
В ведомстве пояснили, что такое решение принято на основании налоговой задолженности Spotify перед бюджетом республики по НДС.
Пользователям сервиса для возврата денежных средств необходимо будет обратиться к компании-нерезиденту, которой перечислялись взносы за подписку.
В 2022 г. Spotify решил прекратить работу в России на фоне начала спецоперации на Украине. 11 апреля того же года сервис прекратил работу в стране, а 18 апреля был удален из российских App Store и Google Play.