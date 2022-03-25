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Spotify приостановит работу в России

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Стриминговый сервис Spotify решил прекратить работу в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине, сообщил Reuters.

«Spotify Technology S A (SPOT.N) заявила в пятницу, что приостановит работу своего сервиса в России в ответ на новый закон страны о СМИ», — сообщило агентство.

3 марта сервис сообщил, что закрывает свое представительство в России на фоне спецоперации на Украине. 6 марта Spotify сообщил о приостановке продажи подписки Premium в России из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации о работе российских госорганов за границей. За распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о работе госорганов грозит штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или три года лишения свободы. За то же преступление, но совершенное с использованием служебного положения, группой лиц — штраф от 3 млн до 5 млн руб. или до 10 лет лишения свободы. Если нарушение закона повлекло тяжкие последствия, грозит до 10–15 лет.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о схожих наказаниях за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Уголовная ответственность предусмотрена и за публичную дискредитацию использования российских Вооруженных сил, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использованию.

Ранее по теме: Spotify закроет свое представительство в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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