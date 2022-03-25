Spotify приостановит работу в России

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации о работе российских госорганов за границей. За распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о работе госорганов грозит штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или три года лишения свободы. За то же преступление, но совершенное с использованием служебного положения, группой лиц — штраф от 3 млн до 5 млн руб. или до 10 лет лишения свободы. Если нарушение закона повлекло тяжкие последствия, грозит до 10–15 лет.