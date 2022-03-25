Spotify приостановит работу в России
Стриминговый сервис Spotify решил прекратить работу в России из-за нового закона о фейках о спецоперации России на Украине, сообщил Reuters.
«Spotify Technology S A (SPOT.N) заявила в пятницу, что приостановит работу своего сервиса в России в ответ на новый закон страны о СМИ», — сообщило агентство.
3 марта сервис сообщил, что закрывает свое представительство в России на фоне спецоперации на Украине. 6 марта Spotify сообщил о приостановке продажи подписки Premium в России из-за ограничений, связанных с платежными провайдерами.
Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за распространение ложной информации о работе российских госорганов за границей. За распространение под видом достоверной заведомо ложной информации о работе госорганов грозит штраф от 700 000 до 1,5 млн руб. или три года лишения свободы. За то же преступление, но совершенное с использованием служебного положения, группой лиц — штраф от 3 млн до 5 млн руб. или до 10 лет лишения свободы. Если нарушение закона повлекло тяжкие последствия, грозит до 10–15 лет.
4 марта президент России Владимир Путин подписал закон о схожих наказаниях за распространение ложной информации о Вооруженных силах страны. Уголовная ответственность предусмотрена и за публичную дискредитацию использования российских Вооруженных сил, в том числе за призывы к воспрепятствованию их использованию.