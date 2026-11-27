Съем квартир в современных домах действительно обходится дороже, согласен руководитель категории долгосрочной аренды «Авито недвижимости» Константин Каменев. Но, по данным его компании, разрыв составляет лишь 13%. За последний год разница сократилась в 22 из 38 исследованных городов, а в остальных 16 увеличилась, хотя в ряде случаев изменения были незначительными, отмечает эксперт. Как утверждает Бобровская, годом ранее разница была в среднем на уровне 26% по всем городам. Она уменьшилась, так как цены в новых жилых комплексах за это время снизились сильнее, чем в старых (на 1,6% против 0,6% соответственно), объясняет эксперт. По статистике «Циана», в большинстве субъектов стоимость долгосрочного найма лотов в этом году ниже, чем в прошлом. Это, говорит Бобровская, результат замедления экономики, сокращения темпов роста зарплат и большого объeма предложения.