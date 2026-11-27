Чем грозят планы криминализации публикаций о военных ударах по РоссииСенаторы предлагают ввести новую статью УК для наказания за такие действия
Незаконное распространение информации о последствиях атак дронов, диверсий, терактов, покушений на чиновников, силовиков, судей и общественных деятелей при вооруженных конфликтах, боевых действиях и контртеррористических операциях с участием России может стать уголовным преступлением. Это следует из пакета законопроектов, внесенных 26 ноября в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.
О подготовке Совфедом таких поправок последний сообщал еще в августе 2023 г. Власти как минимум 60 регионов с тех пор ввели ограничения и административную ответственность за распространение подобной информации.
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