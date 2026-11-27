Незаконное распространение информации о последствиях атак дронов, диверсий, терактов, покушений на чиновников, силовиков, судей и общественных деятелей при вооруженных конфликтах, боевых действиях и контртеррористических операциях с участием России может стать уголовным преступлением. Это следует из пакета законопроектов, внесенных 26 ноября в Госдуму группой сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.