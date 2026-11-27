Торговую и логистическую инфраструктуру, в том числе пункты выдачи заказов (ПВЗ), предлагается использовать одновременно для обслуживания онлайн- и офлайн-продаж. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ до 2036 г., который подготовило Минэкономразвития (копия документа есть у «Ведомостей»).