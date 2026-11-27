Минэк предложил развивать общую инфраструктуру онлайн- и офлайн-торговлиУчастники рынка предлагают расширить функции ПВЗ и магазинов, в том числе для других видов бизнеса
Торговую и логистическую инфраструктуру, в том числе пункты выдачи заказов (ПВЗ), предлагается использовать одновременно для обслуживания онлайн- и офлайн-продаж. Это предусмотрено проектом Национальной стратегии развития и внедрения цифровых платформ до 2036 г., который подготовило Минэкономразвития (копия документа есть у «Ведомостей»).
Проект был представлен на заседании рабочей группы в ЦСР 23 ноября, знают два собеседника «Ведомостей», присутствовавших на мероприятии. Представитель Минэка подтвердил, что документ внесен в правительство и обсуждался с бизнесом в ЦСР.
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