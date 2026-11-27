В начале июля 2026 г. Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а в конце месяца документ подписал президент. Основные изменения вступят в силу с 27 июля 2027 г. Наиболее существенные затрагивают процедуру банкротства юрлиц. В частности, появится институт добанкротной санации: учредители, кредиторы и иные лица смогут заключать соглашение, помогающее должнику восстановить платежеспособность.