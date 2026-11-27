В Крыму включили аварийный роуминг из-за нехватки электричества
Операторы связи включили аварийный роуминг в Крыму и Севастополе на случай отключения базовых станций из-за нехватки электричества. Об этом оператор связи «Миранда» сообщил в своем Telegram-канале.
Абоненты «Миранды» могут подключаться к сети «Вин мобайла». Если телефон не подключается к ней автоматически, сеть можно выбрать вручную в настройках устройства. Оператор добавил, что в аварийном роуминге доступны голосовые вызовы и SMS без дополнительной платы.
26 ноября Крым остался без электроснабжения из-за аварии за пределами полуострова. В «Крымэнерго» рекомендовали жителям полуострова выключить электроприборы из сети, чтобы избежать их повреждения.
20 ноября временно ограничили подачу электроэнергии в 12 районах и семи городах Крыма. Как уточнили в «Крымэнерго», ограничения введены по команде федерального системного оператора республики. 8 ноября на всей территории Крыма также действовали ограничения потребления электричества.