Абоненты «Миранды» могут подключаться к сети «Вин мобайла». Если телефон не подключается к ней автоматически, сеть можно выбрать вручную в настройках устройства. Оператор добавил, что в аварийном роуминге доступны голосовые вызовы и SMS без дополнительной платы.