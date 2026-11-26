Председатель Конституционного трибунала Польши отстранен от должности
Председатель Конституционного трибунала (аналог Конституционного суда) Польши Богдан Свенчковский отстранен от занимаемой должности на год. Такое решение приняло общее собрание судей трибунала. Оно опубликовано на сайте госоргана.
Ранее генпрокурор Польши обратился в Конституционный трибунал с ходатайством о лишении иммунитета Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского и согласии на их задержание. В середине ноября решением общего собрания судей Конституционного трибунала Свенчковский был лишен судейского иммунитета. Его разрешили привлечь к уголовной ответственности.
Обвинения в его адрес касаются дел об использовании шпионского ПО Pegasus и Hermes, превышения полномочий, а также воспрепятствования работе других судей, нарушения их трудовых прав. Вице-председателю Конституционного трибунала Соханьскому следствие также вменяет создание препятствий для выполнения судьями их служебных обязанностей.
Кризис в Польше вокруг Конституционного трибунала связан с противостоянием двух политических сил – правящей либеральной партии «Гражданская коалиция» премьер-министра Дональда Туска и оппозиционной национал-консервативной партии «Право и справедливость», которую представляет президент Кароль Навроцкий.
Обострение началось после того, как вечером 30 октября председателем Конституционного трибунала стала судья Анна Корвин-Пиотровская, кандидатуру которой поддержали близкие к Туску члены судебного органа. Корвин-Пиотровская отстранила от исполнения обязанностей судей, близких к Навроцкому, – бывшего председателя трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.
После этого на странице Конституционного трибунала в Х появилось сообщение о том, что Корвин-Пиотровская, вопреки данным на официальном сайте, не является членом судебного органа и что Свенчковский и Соханский остаются на своих постах