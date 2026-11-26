Путин: РФ не должна попасть в ситуацию с ИИ, когда ее отсекают от технологий
Россия не должна попасть в ситуацию с технологиями ИИ, которую уже проходила: когда «нажимают кнопку и вообще все перестает работать». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Но все это вы понимаете, с чем связано, – в определенный момент времени наши партнеры просто уехали и все. И предприятия оставили в непростой ситуации», – сказал Путин.
22 ноября The New York Times сообщила, что развитие ИИ может привести к учащению масштабных сбоев в работе государственных ведомств, крупных компаний и критически важной инфраструктуры. Газета напоминает, что за последние две недели в США произошла серия технологических сбоев, которые затронули банковские операции, сервисы Microsoft и Apple, а также системы Агентства национальной безопасности. Кроме того, временно было приостановлено все коммерческое авиасообщение в стране.