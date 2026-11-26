«Мы не должны попасть в ситуацию, которую уже проходили, когда нам нажимают кнопку и вообще все перестает работать. Либо, что не менее опасно, начинают использовать программу скрытно и в своих интересах. Но все это вы понимаете, с чем связано, – в определенный момент времени наши партнеры просто уехали и все. И предприятия оставили в непростой ситуации», – сказал Путин.