МИД не видит перспектив диалога с Европой об архитектуре безопасности
Перспективы диалога с Западной Европой об архитектуре безопасности в Евразии по-прежнему не просматриваются. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Перспективы реального диалога с Западной Европой и вот с этим всем вот «натовско-есовским» сообществом по-прежнему не просматриваются, поскольку их политики стремятся выстраивать систему безопасности даже не ради себя, а просто открыто против нашей страны. Что это за система безопасности, непонятно», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).
17 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Евросоюз пока ориентирован на создание системы безопасности, направленной против России, а не на выстраивание общей архитектуры с ее участием.
6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не получал от европейских стран инициатив относительно механизмов обеспечения безопасности. При этом он подчеркнул, что в будущем обсуждение взаимных гарантий безопасности России и Украины потребует участия европейских государств.