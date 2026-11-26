«Перспективы реального диалога с Западной Европой и вот с этим всем вот «натовско-есовским» сообществом по-прежнему не просматриваются, поскольку их политики стремятся выстраивать систему безопасности даже не ради себя, а просто открыто против нашей страны. Что это за система безопасности, непонятно», – сказала Захарова (цитата по «РИА Новости»).