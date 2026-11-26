Путин поручил отметить 80-летие отечественного хоккея в 2026 году
Президент России Владимир Путин поручил провести в 2026 г. мероприятия по случаю 80-летия отечественного хоккея. Распоряжение главы государства опубликовано на официальном сайте правовых актов.
Федерации хоккея России поручено разработать и утвердить план основных мероприятий к юбилею. Правительство должно представить предложения о награждении государственными и ведомственными наградами спортсменов, тренеров и других людей, внесших вклад в развитие хоккея. Кабмин также должен содействовать освещению праздничных мероприятий в СМИ.
Финансирование будет осуществляться за счет средств федерального бюджета, предусмотренных государственной программой «Развитие физической культуры и спорта», а также внебюджетных источников.
Кроме того, Минспорт РФ предоставит Федерации хоккея России грант в форме субсидии из федерального бюджета в размере 50 млн руб. на проведение мероприятий, посвященных юбилею.
19 октября пивоваренная компания «Напитки вместе» и ГК «Красная Машина» представили лимитированную серию безалкогольного лагера Red Finch 0.0 в честь 80-летия российского хоккея. До конца текущего года напиток будет выпускаться в красно-белом дизайне хоккейной формы с логотипом «Красной Машины» и девятью звездами – по числу олимпийских побед отечественного хоккея.
20 июля российский лидер распорядился установить дату для празднования Дня хоккея на 22 декабря. В этот день в 1946 г. начался первый чемпионат СССР, который выиграло московское «Динамо». Указ вступил в силу со дня подписания.