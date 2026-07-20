Путин распорядился праздновать День хоккея

В начале июля Минспорт России предложил сформировать перечень видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Согласно законопроекту, в список войдут виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев выразил мнение, что в числе приоритетных, вероятно, окажутся традиционные массовые дисциплины – футбол, хоккей, волейбол, легкая атлетика, плавание, гимнастика.