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Путин распорядился праздновать День хоккея

Ведомости

В России установили дату для празднования Дня хоккея. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Установить День хоккея и отмечать его 22 декабря», – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня подписания.

В начале июля Минспорт России предложил сформировать перечень видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Согласно законопроекту, в список войдут виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев выразил мнение, что в числе приоритетных, вероятно, окажутся традиционные массовые дисциплины – футбол, хоккей, волейбол, легкая атлетика, плавание, гимнастика.

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