В России появится перечень приоритетных видов спорта

Согласно законопроекту, приоритетными станут те виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Общероссийские и региональные спортивные федерации будут реализовывать программы развития, а Минспорта – оценивать эффективность их работы. Результаты такой оценки предлагается использовать при определении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования отдельных видов спорта. При этом будут учитываться как результаты оценки эффективности спортивных федераций, так и включение соответствующего вида спорта в этот перечень. Аналогичный механизм предлагается распространить и на уровень субъектов РФ. Региональные власти получат полномочия оценивать эффективность работы региональных спортивных федераций, обеспечивать условия для развития видов спорта, включенных в перечень, а также определять объемы их финансирования по результатам такой оценки и с учетом включения вида спорта в перечень.