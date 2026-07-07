В России появится перечень приоритетных видов спорта

В России появится перечень приоритетных видов спортаОбъем господдержки будет зависеть от достижений и приоритетов развития, считают эксперты
Минспорта предлагает создать специальный перечень видов спорта, для которых будут действовать особые механизмы развития и финансирования. Для них будут утверждаться и реализовываться пространственные программы развития, учитывающие ситуацию в регионах страны. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Поправки предлагается внести в закон о физической культуре и спорте.
Согласно законопроекту, приоритетными станут те виды спорта, которые вносят наибольший и комплексный вклад в развитие сферы. Общероссийские и региональные спортивные федерации будут реализовывать программы развития, а Минспорта – оценивать эффективность их работы. Результаты такой оценки предлагается использовать при определении объемов бюджетного и внебюджетного финансирования отдельных видов спорта. При этом будут учитываться как результаты оценки эффективности спортивных федераций, так и включение соответствующего вида спорта в этот перечень. Аналогичный механизм предлагается распространить и на уровень субъектов РФ. Региональные власти получат полномочия оценивать эффективность работы региональных спортивных федераций, обеспечивать условия для развития видов спорта, включенных в перечень, а также определять объемы их финансирования по результатам такой оценки и с учетом включения вида спорта в перечень.
Предлагаемые изменения можно назвать одним из наиболее системных шагов по реформированию управления спортивной отраслью за последние годы, считает зампредседателя думского комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди»). По его словам, государство фактически переходит от модели равномерного распределения ресурсов к модели стратегического управления, где объем поддержки напрямую связан с достижением конкретных результатов и долгосрочными приоритетами развития. Вместе с тем важно избежать другой крайности: ситуации, когда поддержка будет сосредоточена исключительно на ограниченном перечне приоритетных дисциплин, считает депутат. Спортивная система должна сохранять баланс. Приоритетные виды спорта действительно могут получать дополнительные ресурсы как драйверы отрасли, однако это не означает, что остальные должны оказаться на периферии госполитики, добавил Хамитов.
Развитие спорта в России
В числе приоритетных, вероятно, окажутся традиционные массовые дисциплины – футбол, хоккей, волейбол, легкая атлетика, плавание, гимнастика, считает программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев. Помимо этого в перечень могут войти виды спорта, которые Россия активно продвигает на международных площадках, – например, самбо. Привязка финансирования к эффективности федераций выглядит логичным решением, но многое будет зависеть от выбранных критериев оценки, говорит эксперт. Если ориентироваться только на количество медалей, это неизбежно сместит внимание к уже состоявшимся спортсменам в ущерб развитию резерва. Оценка должна учитывать не только спортивные результаты, но и рост числа занимающихся, развитие региональной сети, способность привлекать внебюджетные средства и качество организации соревнований, добавил он. Руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова также предложила отнести к критериям оценки эффективности вида спорта степень его влияния на сохранение здоровья граждан.
Во всероссийском реестре насчитывается более 200 видов спорта, напомнил эксперт Аналитического центра ВЦИОМ Сергей Ушкин. Среди них, помимо общепризнанных, есть и национальные дисциплины – гонки на охотничьих лыжах и на собачьих упряжках, борьба на полотенцах и т. д. Первоочередная задача российских регионов и спортивных федераций состоит не только в том, чтобы добиваться внимания Минспорта к развитию массовых видов спорта или продвижению сильных спортшкол, но и в том, чтобы сохранить спортивно-культурное наследие отдельных территорий, подчеркнул он.
«Ведомости» направили запрос в Минспорта с просьбой пояснить, с чем связана необходимость формирования перечня видов спорта и что будут собой представлять пространственные программы развития для разных видов спорта.