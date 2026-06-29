У 34% россиян нет открытых спортивных площадок рядом с домом

Отсутствие открытых спортивных площадок рядом с домом у трети опрошенных не противоречит общей высокой оценке условий для занятий спортом, говорит программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев. По его словам, здесь речь идет о разных уровнях восприятия. Когда человек оценивает ситуацию в регионе в целом, он имеет в виду наличие крупных спортивных объектов – ледовых дворцов, футбольных арен и других объектов, до которых можно добраться на транспорте. Если говорить о шаговой доступности, то это уже совершенно другой уровень оценки – повседневная среда вокруг дома, отметил Яковлев. В спальных районах, небольших городах и сельской местности далеко не везде завершено создание современной дворовой спортивной инфраструктуры. Именно поэтому человек вполне может считать, что в его регионе созданы хорошие условия для занятий спортом, но при этом объективно не иметь рядом с домом даже простой площадки для тренировок, подытожил Яковлев.