У 34% россиян нет открытых спортивных площадок рядом с домом

У 34% россиян нет открытых спортивных площадок рядом с домомПри этом большинство граждан считают, что в их регионе созданы хорошие условия для занятий спортом
Более трети опрошенных (34%) сообщили, что рядом с их домом нет открытых площадок для занятий спортом. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра (АЦ) ВЦИОМ, с которыми ознакомились «Ведомости». Он проводился в мае этого года среди 1600 совершеннолетних россиян по всей стране.
У 62% опрошенных спортивные площадки есть в шаговой доступности. При этом большинство граждан положительно оценивают их состояние: 20% полностью довольны оснащением и состоянием площадок, еще 31% – скорее довольны. Негативную оценку дали 11% респондентов (8% скорее недовольны и 3% совсем недовольны), еще 4% затруднились ответить.
Россияне в целом положительно оценивают развитие спортивной инфраструктуры. Семь из 10 (70%) считают, что в их регионе созданы хорошие условия для занятий спортом: 62% говорят, что инфраструктура подходит хотя бы для одного вида спорта, еще 8% уверены, что хорошие условия созданы практически для любых дисциплин. Обратной точки зрения придерживаются 9% респондентов, еще 21% затруднились с ответом.
По мнению участников опроса, лучше всего регионы обеспечены инфраструктурой для массовых видов спорта. Чаще всего респонденты называли следующие: футбол (26%), хоккей (14%) и плавание (14%). Далее следуют бег и различные виды ходьбы (9%), а также биатлон и лыжные виды спорта, легкая атлетика, волейбол (все – по 8%). Авторы исследования отмечают, что эти оценки во многом зависят от климатических особенностей регионов: в южных субъектах чаще выделяют футбол, а в северных – хоккей, лыжные дисциплины и плавание.
Наиболее позитивно спортивную инфраструктуру оценивают молодые люди и те, кто регулярно занимается спортом. Среди представителей поколения цифры (2001 г. и позднее) хорошие условия хотя бы для одного вида спорта отмечают 78%, среди младших миллениалов (1992–2000 гг.) – 69%, тогда как среди представителей поколения оттепели (до 1947 г.) – 45%. Кроме того, положительные оценки чаще дают люди, которые регулярно тренируются: среди занимающихся в спортивных залах хорошими условия в своем регионе считают 84%, на открытых площадках – 79%, дома – 75%.
То, что 70% россиян положительно оценивают условия для занятий хотя бы одним видом спорта в своем регионе, уже достаточно высокий показатель, считает зампредседателя думского комитета по физической культуре и спорту Амир Хамитов («Новые люди»). Он говорит о том, что за последние годы развитие спортивной инфраструктуры действительно стало заметным для людей. Строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, ледовые арены, универсальные спортивные площадки, реализуются федеральные и региональные программы, направленные на популяризацию массового спорта. Это результат системной работы государства, регионов и муниципалитетов, добавил Хамитов.
Российский массовый спорт перешел в новую фазу своего развития, говорит эксперт АЦ ВЦИОМ Сергей Ушкин. Если раньше ключевой задачей было создание инфраструктуры как таковой, то сегодня главным вызовом становится повышение загрузки уже построенного. Важно привести в спорт не только тех, кто ни разу им не занимался, но и тех, кто предпочитает тренировкам в залах или на улицах домашние упражнения, пояснил он.
По словам Ушкина, россияне в целом замечают улучшение условий для занятия физической культурой вблизи своих жилых домов. Не последнюю роль в этом играет содержательное, смысловое наполнение инфраструктурных объектов. Речь идет не только о проведении вовлекающих мероприятий, но и о создании многофункциональных, всесезонных и умных пространств, которые делают занятия спортом частью повседневной жизни.
Отсутствие открытых спортивных площадок рядом с домом у трети опрошенных не противоречит общей высокой оценке условий для занятий спортом, говорит программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев. По его словам, здесь речь идет о разных уровнях восприятия. Когда человек оценивает ситуацию в регионе в целом, он имеет в виду наличие крупных спортивных объектов – ледовых дворцов, футбольных арен и других объектов, до которых можно добраться на транспорте. Если говорить о шаговой доступности, то это уже совершенно другой уровень оценки – повседневная среда вокруг дома, отметил Яковлев. В спальных районах, небольших городах и сельской местности далеко не везде завершено создание современной дворовой спортивной инфраструктуры. Именно поэтому человек вполне может считать, что в его регионе созданы хорошие условия для занятий спортом, но при этом объективно не иметь рядом с домом даже простой площадки для тренировок, подытожил Яковлев.
Если говорить о систематических занятиях спортом, например плавании или хоккее, то близость объекта уже не является определяющим фактором. На первый план выходят другие ограничения: финансовые затраты на абонементы, аренду льда или спортивных залов, нехватка свободного времени из-за работы и высокой занятости, а также уровень личной мотивации и сформированная привычка к здоровому образу жизни, добавил он.