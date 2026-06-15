Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру

По данным министерства на 2025 г., около 44 500 специалистов по физкультурно-оздоровительной работе насчитывается в сфере адаптивной физкультуры и спорта, указано в концепции. Из них профессиональное образование в адаптивной физкультуре имеют 15 900 человек. Инфраструктурная обеспеченность растет, утверждается в документе. Примерно 133 800 спортивных объектов по стране доступны для занятий инвалидов (это 36% от общего числа спортивных сооружений). Специализированным оборудованием и инвентарем оснащено более 31 000 спортивных объектов (примерно 8,4% от общего числа).