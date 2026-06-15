Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру

Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуруЭксперты считают эту цель достижимой, но указывают на кадровые и инфраструктурные барьеры
Министерство спорта планирует к 2030 г. увеличить до 30% долю лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов, которые систематически занимаются адаптивной физкультурой и спортом. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта в РФ на период до 2030 г. и перспективу до 2036 г. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обратили внимание «Ведомости».
По состоянию на 1 января 2026 г. показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил 26,8% против 25,5% годом ранее, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минспорта. Для большего вовлечения инвалидов в спорт стоит задача создать в каждом субъекте РФ специализированные спортивные школы, добавил он. Сейчас такие организации действуют в 64 субъектах (всего в РФ их 89).
К 2030 г. должна увеличиться и доля спортивных сооружений, приспособленных к занятиям инвалидов, – до 32% от общего числа. По данным на 2025 г., доля таких сооружений составила 27,6%, следует из проекта концепции.
В концепции запланировано увеличить сеть организаций, оказывающих услуги по физической реабилитации и абилитации инвалидов. Их, а также организаций, которые специализируются на адаптивной физкультуре, обеспечат нужным оборудованием и инвентарем на среднесрочный период. Дополнительную поддержку получат российские производители протезно-ортопедических изделий и специализированных тренажеров для занятия спортом и физкультурой, следует из концепции.
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Минспорт также запланировал создание протезно-реабилитационных центров, демонстрационно-просветительских центров по адаптивному спорту и сети пунктов проката специализированного инвентаря и оборудования. Адаптивную физкультуру включат в региональные программы активного долголетия.
Ведомство намерено ввести должность «тренер-преподаватель по адаптивной физкультуре и спорту» в штатное расписание организаций, в которых есть дополнительные образовательные программы подготовки по адаптивным видам спорта. В качестве основного направления работы Минспорт также выделил улучшение поддержки тренеров-преподавателей, повышение их социальной роли и статуса.
Около 3000
По данным министерства на 2025 г., около 44 500 специалистов по физкультурно-оздоровительной работе насчитывается в сфере адаптивной физкультуры и спорта, указано в концепции. Из них профессиональное образование в адаптивной физкультуре имеют 15 900 человек. Инфраструктурная обеспеченность растет, утверждается в документе. Примерно 133 800 спортивных объектов по стране доступны для занятий инвалидов (это 36% от общего числа спортивных сооружений). Специализированным оборудованием и инвентарем оснащено более 31 000 спортивных объектов (примерно 8,4% от общего числа).
Чтобы больше людей занималось адаптивным спортом, необходимо активнее использовать цифровые технологии, которые дают консультации и составляют индивидуальные программы тренировок, сказал «Ведомостям» зампредседателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы РФ («Новые люди») Амир Хамитов. Люди с ОВЗ приходят в спорт не только ради физической активности, продолжил он. Для многих это возможность укрепить здоровье, повысить самостоятельность, расширить круг общения, заключил Хамитов.