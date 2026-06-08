Более половины ветеранов СВО с ранениями получили I и II группы инвалидности

Более половины ветеранов СВО с ранениями получили I и II группы инвалидностиПри их трудоустройстве работодатель может получить до 200 000 рублей на оборудование рабочего места
Более половины ветеранов спецоперации, получивших ранения, относятся к инвалидам I и II группы. Из них 30% получили инвалидность в результате ампутации конечностей. Об этом заявил исполнительный директор государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Юрий Хабров, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума со статистикой по подопечным фонда.
С начала работы фонда в апреле 2023 г. от ветеранов спецоперации и членов их семей поступило 2,6 млн запросов на оказание помощи. Об этом заявляла в апреле статс-секретарь – замминистра обороны РФ, председатель фонда Анна Цивилева.
Для совершеннолетних существует три группы инвалидности. III группу инвалидности присваивают человеку при 40–60% стойких нарушений в организме, II группу – при 70–80%, а I группу – при 90–100%. Хабров представил презентацию со структурой инвалидности среди подопечных госфонда. Из них почти 49% имеют III группу инвалидности, 43% присвоена II группа, у 8% – I группа, самая тяжелая.
В презентации Хаброва также говорилось, что среди получивших инвалидность ампутирована одна нижняя конечность у 22,8% ветеранов, обеих нижних конечностей нет у 2,4%. С ампутацией верхних конечностей столкнулись почти 5,6%. Нарушения опорно-двигательного аппарата зафиксированы у 21,6%. Инвалидами по зрению стали почти 3,9%, по слуху – 1,2%. Еще почти 1,8% передвигаются на креслах-колясках, почти 1% – лежачие, следует из данных госфонда.
Также было выявлено 84 700 случаев заболеваний у ветеранов по итогам их диспансеризации, продолжил Хабров. Из них 20 600 – впервые. По результатам обследования 24 000 ветеранов были направлены на медицинскую реабилитацию, 8000 – на санаторно-курортное лечение. Всего, по данным Хаброва, 55 400 ветеранов находятся под диспансерным наблюдением.
С вопросом поиска работы в фонд обратились 22 000 ветеранов, из них почти половина уже трудоустроена, следует из презентации Хаброва.
Он также рассказал о передвигающемся на коляске ветеране со спинномозговой травмой Вячеславе Скворцове, который хотел работать водителем грузовика и попросил фонд оборудовать для него сиденье. «Оказали содействие, чтобы производители оборудовали «Камаз» ручным управлением и сертифицировали подъемник для инвалидов-колясочников», – сказал Хабров. При этом полноценно вернуться в профессию ветераны с подобными травмами пока не могут из-за технических регламентов, указал он. По его словам, фонд «Защитники Отечества» совместно с Минтрудом и Минздравом работают над преодолением административных барьеров, чтобы ветераны смогли вернуться и на такие профессии.
При трудоустройстве ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности работодатель может получить до 200 000 руб. на оборудование рабочего места, сказал «Ведомостям» представитель пресс-службы Минтруда. При этом граждане, которые хотят получить новую профессию, могут пройти бесплатное переобучение по нацпроекту «Кадры», продолжил он. В 2026 г. доступно 213 востребованных профессий, из которых 27 зарезервированы исключительно для участников спецоперации, добавил представитель пресс-службы Минтруда.
Большое количество ветеранов с тяжелыми ранениями обусловлено атаками беспилотников, считает сопредседатель координационного совета Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев. Он добавил, что БПЛА провоцируют минно-взрывные травмы.
По его словам, есть большое количество ветеранов спецоперации, которые получили тяжелые увечья, но смогли адаптироваться к новой жизни. В прошлом году шесть ветеранов стали первыми в мире людьми, покорившими Эльбрус на протезах ног, продолжил Афанасьев. А в 2023 г. пскович Дмитрий Ющенко стал первым в стране человеком, пробежавшим на протезах марафонскую дистанцию, добавил он. Кроме того, в самой ассоциации состоит большое число ветеранов с ампутированными конечностями, которые живут активной жизнью и помогают личным примером остальным ветеранам, заключил Афанасьев.
Член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Кастюкевич рассказал «Ведомостям» о Ерлане Картакаеве из Саратовской области, который попал на спецоперацию по мобилизации в 2022 г. По словам Кастюкевича, ветеран получил тяжелые ранения в ходе штурма Клещеевки (Бахмутский район в ДНР) и был демобилизован. Несмотря на это, Картакаев адаптировался к мирной жизни и занял активную гражданскую позицию: занимается боксом, начал проводить патриотические уроки в школах своего региона и стал волонтером в приграничье, рассказал Кастюкевич. Похожая история у 35-летнего мобилизованного Евгения Мокану из Бахчисарая (Крым), получившего тяжелое ранение. Мужчине помогла восстановиться семья, говорит сенатор. Сейчас ветеран участвует в организации турнира по греко-римской борьбе в честь своего отца Николая.