Более половины ветеранов СВО с ранениями получили I и II группы инвалидности

Он также рассказал о передвигающемся на коляске ветеране со спинномозговой травмой Вячеславе Скворцове, который хотел работать водителем грузовика и попросил фонд оборудовать для него сиденье. «Оказали содействие, чтобы производители оборудовали «Камаз» ручным управлением и сертифицировали подъемник для инвалидов-колясочников», – сказал Хабров. При этом полноценно вернуться в профессию ветераны с подобными травмами пока не могут из-за технических регламентов, указал он. По его словам, фонд «Защитники Отечества» совместно с Минтрудом и Минздравом работают над преодолением административных барьеров, чтобы ветераны смогли вернуться и на такие профессии.