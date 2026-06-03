Россияне готовы доверить людям с инвалидностью профессии журналиста и чиновника

Россияне готовы доверить людям с инвалидностью профессии журналиста и чиновникаИнклюзивный наем стал обязательным, но не все работодатели могут создать условия для сотрудников с ограниченными возможностями
Россияне считают профессии журналиста, чиновника или оператора колл-центра наиболее приемлемыми для сотрудников с явными признаками инвалидности. Это связано с тем, что работать на такой позиции можно удаленно, через звонки или смс. К такому выводу пришла ассоциация исследовательских компаний «Группа 7/89».
Социологи провели телефонный опрос 1200 россиян в мае 2025 – феврале 2026 г. (результаты есть у «Ведомостей»). Его результаты показали, какие позиции россияне не доверили бы людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а где общество уже готово к инклюзивному найму, говорится в исследовании.
Сложнее всего россиянам было представить человека с явными признаками инвалидности в качестве хирурга, водителя общественного транспорта и военнослужащего, говорится в результатах опроса. Это связано с тем, что такие профессии ассоциируются с быстротой реакции, высокой ценой ошибки и возможными необратимыми последствиями, объясняют социологи.
Опрошенные с недоверием воспринимают человека с инвалидностью на позиции полицейского, воспитателя и учителя начальных классов, сказано в результатах опроса. Впрочем, исследование также показало более умеренное отношение россиян к человеку с ОВЗ, работающему терапевтом, медсестрой (медбратом) и официантом, хотя эти должности предполагают очный контакт и ответственность перед другим людьми.
Терпимее всего россияне относятся к человеку с инвалидностью в должности преподавателя вуза, секретаря, кассира и курьера. Это связано с тем, что на таких позициях легче адаптировать рабочие процессы под потребности человека с ОВЗ, говорится в результатах опроса. Приемлемое отношение также можно ожидать для инвалида на позиции IT-специалиста, рекрутера, специалиста по документообороту, аналитика, копирайтера, считает менеджер проектов инклюзивного контакт-центра «Теплый контакт» Артем Сироткин.
В России трудоустроены только 24% инвалидов, говорил в декабре 2025 г. глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. На конец 2024 г. в России насчитывалось более 11,1 млн человек с ОВЗ, следует из данных Социального фонда. По итогам медико-социальной экспертизы в зависимости от болезни и ее влияния на повседневную жизнь им присваиваются группы инвалидности. Для совершеннолетних существует три группы инвалидности. III группу инвалидности присваивают человеку при 40–60% стойких нарушений в организме, II группу – при 70–80%, а I группу – при 90–100%. В России в 2024 г. проживало почти 1,2 млн человек с I группой инвалидности, 4,5 млн – со II группой и 4,6 млн – с III группой. Детей-инвалидов в РФ почти 780 000 человек.
Как считали
Выделять отдельный перечень профессий, которые якобы подходят людям с инвалидностью больше остальных, не совсем корректно, считает управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов. Такой подход скорее отражает общественные стереотипы, а не реальные возможности кандидатов по трудоустройству, говорит он.
Опрос показал, что общество готово видеть человека с инвалидностью в «кабинетной» или «голосовой» роли, но не в полном спектре рабочих задач, считает адвокат Оксана Грикевич. При этом у бизнеса последние два года отношение к сотрудникам с ОВЗ перешло из плоскости «социальная инициатива» в обязательную норму с финансовым риском, говорит адвокат. Она напомнила, что с 1 сентября 2024 г. вступили в силу положения закона № 565 «О занятости населения», согласно которым у работодателей появился новый порядок квоты для приема на работу инвалидов.
При этом многие из них по-прежнему опасаются нанимать людей с ОВЗ и не всегда понимают, как правильно организовать рабочее пространство или адаптацию таких сотрудников, заключил Быханов.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд и Социальный фонд, чтобы узнать, какое количество граждан с инвалидностью насчитывается в России по состоянию на май 2026 г.