Россияне готовы доверить людям с инвалидностью профессии журналиста и чиновника

В России трудоустроены только 24% инвалидов, говорил в декабре 2025 г. глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. На конец 2024 г. в России насчитывалось более 11,1 млн человек с ОВЗ, следует из данных Социального фонда. По итогам медико-социальной экспертизы в зависимости от болезни и ее влияния на повседневную жизнь им присваиваются группы инвалидности. Для совершеннолетних существует три группы инвалидности. III группу инвалидности присваивают человеку при 40–60% стойких нарушений в организме, II группу – при 70–80%, а I группу – при 90–100%. В России в 2024 г. проживало почти 1,2 млн человек с I группой инвалидности, 4,5 млн – со II группой и 4,6 млн – с III группой. Детей-инвалидов в РФ почти 780 000 человек.