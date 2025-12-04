В России работает всего 24% людей с инвалидностью

Они присваиваются человеку по итогам медико-социальной экспертизы в зависимости от болезни и ее влияния на повседневную жизнь. Для совершеннолетних граждан существует три группы инвалидности. Детей с ограничениями по здоровью на группы не делят.

III группу инвалидности присваивают человеку при 40–60% стойких нарушений в организме, II группу – при 70–80%, а I группу – при 90–100%.