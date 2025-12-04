В России работает всего 24% людей с инвалидностью

В России работает всего 24% людей с инвалидностьюДля вовлечения таких граждан в трудовую сферу нужны новые формы занятости и стимулирование бизнеса
В России работает всего 24% инвалидов. Об этом заявил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев на презентации доклада «Занятость инвалидов в России: вызовы и возможности в условиях национальной экономики». Доклад был подготовлен по итогам серии мероприятий СПЧ с участием профильных ведомств, депутатов, представителей крупного бизнеса и некоммерческих организаций.
В докладе отмечается, что подавляющее большинство инвалидов не входят в состав рабочей силы: средний по России уровень экономической неактивности для инвалидов составляет 75,7%. Такой показатель основан на данных аналитического центра ВЦИОМ и Росстата. «Рабочих мест не хватает, система обучения недостаточно эффективна. Сами инвалиды опасаются куда-то обращаться, они не уверены, что кому-то нужны», – приводит слова Фадеева пресс-служба СПЧ. По его мнению, слепые люди могут работать на компьютерах, почти полностью парализованные тоже могут работать – современные технологии это позволяют.
Глава СПЧ отметил, что без работы «нормальной жизни нет». Инвалидам необходимо помочь в трудоустройстве и социализации. «В этом заключается главное гуманистическое отношение к инвалидам – это сложно. Назначить пенсию – просто. Откупиться от инвалида неправильно, рабочие места должны быть настоящие», – добавил он.
В докладе эксперты СПЧ подчеркивают, что особенно остро стоит вопрос поддержки ветеранов спецоперации с тяжелыми травмами: параличами, двойными и тройными ампутациями и другими видами инвалидности. Они предложили создать для таких граждан на основе государственно-частного партнерства временные поселения с одноэтажными домами, реабилитационной и рабочей инфраструктурой. В них вошли бы спортивные залы, коворкинг, мастерские, типография. Там же могла бы оказываться психологическая помощь.
В ноябре представитель пресс-службы Минтруда заявил «Ведомостям», что практически каждый второй вернувшийся участник спецоперации трудоустроен или открыл свое дело. При этом часть вернувшихся участников спецоперации еще проходят лечение или реабилитацию, обучение или профессиональную переподготовку. Интеграция в мирную жизнь вернувшихся ветеранов спецоперации – комплексная задача и приоритет в работе всех уровней власти, говорил представитель Минтруда. За каждым ветераном закреплено индивидуальное сопровождение координаторов государственного фонда «Защитники Отечества», уточнял он.
Что означают группы инвалидности
III группу инвалидности присваивают человеку при 40–60% стойких нарушений в организме, II группу – при 70–80%, а I группу – при 90–100%.
Эксперты СПЧ также отметили, что цифровизация дает новые возможности для занятости людей с инвалидностью, но одновременно создает и дополнительные риски. Искусственный интеллект уже заменяет ряд рутинных задач, которые традиционно были доступны для массового трудоустройства инвалидов. Переход же образования, торговли и других сфер в онлайн поднимает вопрос о доступности цифровой среды для людей с нарушениями зрения, слуха и моторики, указано там же.
С учетом этого эксперты предложили определить перечень цифровых профессий, которые могут быть доступны людям с инвалидностью, и закрепить практику резервирования таких рабочих мест. Научному сообществу также рекомендуется обратить внимание на дефицит исследований, связанных с трудовой занятостью инвалидов I группы.
На конец 2024 г. в России насчитывалось более 11,1 млн человек с инвалидностью, следует из данных Социального фонда (обновляются каждый год в марте). Из них инвалидов с I группой – почти 1,2 млн человек, со II группой – 4,5 млн, с III группой – 4,6 млн. Детей-инвалидов в РФ почти 780 000 человек.
Судя по статистике Фонда пенсионного и социального страхования, количество инвалидов постепенно растет. На конец 2022 г. их было 10,9 млн человек, на 2023 г. – 11 млн. Если сравнивать прошлый год и 2023 г., число людей с инвалидностью увеличилось за счет II и III групп, а также детей-инвалидов. В 2023 г. инвалидов со II группой было 4,4 млн, с III группой – 4,5 млн, а детей-инвалидов – свыше 755 000 человек.
Количество людей с инвалидностью будет увеличиваться в связи с тем, что под эту категорию подпадает много ветеранов спецоперации, предполагает экономист Владимир Климанов. По его мнению, занятости людей с инвалидностью препятствуют вопросы инфраструктурной доступности: иногда регионам сложно обеспечить им доступ к объектам, в том числе доставку от места жительства до работы. «Связь с трудовой деятельностью косвенная, но тем не менее это важная вещь», – говорит Климанов. Эксперт также считает, что дистанционный формат работы дал новые возможности, но не решил проблему полностью.
Цифровые формы занятости доступны далеко не всем, потому что они требуют достаточного развития цифровых навыков, отметила старший научный сотрудник Центра «ИНСАП» РАНХиГС Софья Коржук. Существует цифровое неравенство по признаку инвалидности, когда такие граждане, в том числе трудоспособного возраста, реже используют интернет, сталкиваются с большим числом барьеров при его использовании, и их уровень цифровых навыков ниже, чем у людей без инвалидности сопоставимого возраста.
«Ведомости» направили запрос в Минтруд с вопросом о том, удалось ли им ознакомиться с докладом экспертов из СПЧ и их предложениями.