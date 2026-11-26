24 ноября агентство ТАСС сообщило о том, что в Госдуме подготовлен законопроект о квотировании иностранного кино. Согласно тексту документа, на которое ссылалось агентство, законопроект будет устанавливать «квоту для национальных фильмов». В течение года будут появляться периоды, в которые зарубежное кино должно будет составлять «минимальную долю времени показа от национальных фильмов» в кинотеатрах, либо вовсе будет исключено из проката.