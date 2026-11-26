Законопроект «о квотировании иностранного кино» пока не разработанКонкретных сроков внесения документа в Госдуму на данный момент нет
Комитет по культуре Госдумы совместно с Минкультуры и Союзом кинематографистов разрабатывает текст законопроекта по поддержке отечественного кинематографа и о регулировании проката иностранных фильмов, но работа над документом пока не завершена, продолжается. Об этом рассказала «Ведомостям» председатель комитета по культуре Госдумы Ольга Казакова. Соответственно, говорить о каких-то сроках внесения документа, его принятия и вступления в силу, пока преждевременно, идет работа, отметила парламентарий.
«Нам важно создать дополнительные возможности для развития нашего кинематографа, наших фильмов. Предложение Союза кинематографистов направлено на решение этой задачи. Должен возникнуть дополнительный финансовый механизм такой поддержки», – заявила Казакова.
При этом зарубежное кино, по словам руководителя комитета по культуре Госдумы, останется на экранах: его прокат будут регулировать утвержденные в стране правила, которые будут определяться, «исходя из интересов российского кино»: «Кстати, различного рода правила для поддержки проката своего кино давно утверждены во многих странах. Мы формируем свои».
24 ноября агентство ТАСС сообщило о том, что в Госдуме подготовлен законопроект о квотировании иностранного кино. Согласно тексту документа, на которое ссылалось агентство, законопроект будет устанавливать «квоту для национальных фильмов». В течение года будут появляться периоды, в которые зарубежное кино должно будет составлять «минимальную долю времени показа от национальных фильмов» в кинотеатрах, либо вовсе будет исключено из проката.
Кроме того, для получения прокатного удостоверения на иностранное кино, заявителя, как следует из документа, предлагается обязать внести плату в размере:
5 млн руб. за игровой фильм,
3 млн руб. – за анимационный.
Также получатель прокатного удостоверения на иностранную киноленту должен будет выплачивать 10% от общей суммы кассовых сборов фильма в кинотеатрах за квартал. Собранные средства предлагается направлять на поддержку отечественной киноиндустрии, а также на мониторинг показа фильмов. Предлагаемые нововведения, по данным ТАСС, предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии», они могут вступить в силу с 1 марта 2027 г.