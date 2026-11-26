Премьер Греции пригрозил отвергнуть бюджет ЕС
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна из принципа отвергнет проект семилетнего бюджета Евросоюза (ЕС), если в нем будут снижены расходы на политику сплочения и общую аграрную политику. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, где лидеры ЕС обсуждают проект бюджета.
«Греция, как и многие другие страны, из принципа не примет дальнейшие сокращения в статьях политики сплочения и общей аграрной политики», – заявил Мицотакис.
Греческий премьер назвал эти сферы основополагающими направлениями политики ЕС. По его словам, они олицетворяют для граждан весь смысл объединения.
21 ноября председатель Евросовета Антониу Кошта представил новый проект бюджета ЕС. Его расходы сокращены на 204 млрд евро, или 10%, по сравнению с предложением Еврокомиссии, до 1,78 трлн евро. 23 ноября Politico писало, что в ЕС обострились разногласия вокруг нового семилетнего бюджета на 2028–2034 гг. Споры касаются сельскохозяйственных субсидий, введения новых налогов и финансирования Украины, уточнило издание.