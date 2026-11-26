Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна из принципа отвергнет проект семилетнего бюджета Евросоюза (ЕС), если в нем будут снижены расходы на политику сплочения и общую аграрную политику. Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, где лидеры ЕС обсуждают проект бюджета.