Патриарх Кирилл увидел в развитии ИИ приближение апокалипсиса
Воплощение пророчеств об апокалипсисе кажется как никогда близким в связи с развитием искусственного интеллекта (ИИ), заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленуме Всемирного русского народного собора. Он опасается, что ИИ, руководя процессами жизнеобеспечения, может решить, что «люди вообще лишнее звено в этой производственной цепи».
«Какая судьба тогда ждет человечество?» – задался риторическим вопросом патриарх. И отметил волю и нравственность в числе преимуществ человека перед ИИ.
«Только на этом поле воли и нравственности человек может оказаться сильнее и удержать силу искусственного интеллекта под своим управлением. Но для этого необходимо, чтобы человек сохранил свои уникальные качества. Этот шанс дает только вера в Бога», – сказал патриарх.
XXVIII Всемирный русский народный собор проходит 25 и 26 ноября в храме Христа Спасителя. Его тема в этом году – «Единство народа и духовный суверенитет как основа развития России».
В прошлом году, выступая в Госдуме, патриарх Кирилл призвал депутатов подумать над ограничением возможностей инструментов ИИ, который, по его мнению, «опаснее, чем ядерная энергия». Предстоятель РПЦ напомнил депутатам, что, согласно Библии, в конце человеческой истории придет антихрист, который обретет силу только при поддержке общества. «И еще не известно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», – сказал патриарх.