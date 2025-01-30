Патриарх Кирилл призвал Госдуму ограничить возможности ИИ-технологий

Зюганов с «огромным удовлетворением» участвовал в «этой действительно божественной встрече» с главой РПЦ, отметил лидер КПРФ. По его словам, российское общество всегда хранило в себе православные ценности и идеи Нагорной проповеди Христа. Даже в период СССР эти же ценности были заключены в «Моральном кодексе строителя коммунизма», отметил он.