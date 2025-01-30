Патриарх Кирилл призвал Госдуму ограничить возможности ИИ-технологий

Патриарх Кирилл призвал Госдуму ограничить возможности ИИ-технологийИдеей главы РПЦ заинтересовались спикер парламента Володин и лидер КПРФ Зюганов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы подумать над ограничением возможностей инструментов искусственного интеллекта (ИИ), который, по мнению Кирилла, «опаснее, чем ядерная энергия». Своими рассуждениями глава Русской православной церкви (РПЦ) поделился с законодателями во время XIII Рождественских парламентских встреч 30 января.
Рассуждая об опасности ИИ, Кирилл напомнил депутатам, что, согласно Библии, в конце человеческой истории придет антихрист, который обретет силу только при поддержке общества. «И еще не известно, какой может быть роль искусственного интеллекта в приближении этой апокалиптической картины», – сказал патриарх.
Отвергать достижения науки и возможности ИИ нельзя, но необходимо поставить такие технологии под «жесткий контроль» общества и государства России, отметил патриарх. Так, депутатам стоит законодательно отрегулировать применение дипфейк-технологий (наложение лица на изображение другого человека), продолжил он.
Большинство крупных западных ИИ-технологий являются инструментом политической манипуляции, заявил Кирилл. Поэтому России необходим собственный, «суверенный» ИИ, убежден он.
Госдума учтет позицию РПЦ по ИИ-технологиям, сказал председатель палаты парламента Вячеслав Володин. При рассмотрении соответствующих законопроектов депутаты будут «постоянно вспоминать» разговор с патриархом, отметил он.
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов идеи патриарха тоже поддержал, но использовал иную риторику. По его мнению, если инструменты ИИ попадут в пользование «бездарных людей», то последствия такого применения могут быть «хуже гитлеровского концлагеря».
Зюганов с «огромным удовлетворением» участвовал в «этой действительно божественной встрече» с главой РПЦ, отметил лидер КПРФ. По его словам, российское общество всегда хранило в себе православные ценности и идеи Нагорной проповеди Христа. Даже в период СССР эти же ценности были заключены в «Моральном кодексе строителя коммунизма», отметил он.
Кто внимал словам патриарха
Слушали Кирилла в зале заседаний Госдумы не только депутаты, но и приглашенные клирики РПЦ. Приехали на XIII Рождественские парламентские встречи и представители других конфессий, например глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов и председатель Конференции католических епископов России Павел Пецци.
Одобрительно встретил предложения патриарха и руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов. «Ну где вы еще найдете патриарха, который сегодня, в XXI веке, говорит о теме, которая волнует всех?» – задал он риторический вопрос парламентариям.
Сам патриарх поблагодарил депутатов за принятые законопроекты, которые направлены на «укрепление традиционно духовно-нравственных основ жизни» в России. Среди таких инициатив глава РПЦ вспомнил запрет чайлдфри-пропаганды в ноябре 2024 г. По его мнению, «многочадие является непременным условием существования» российской цивилизации.
Патриарх также предложил депутатам распространить срок декретного отпуска женщин на первую треть срока беременности. Сейчас женщины могут взять декрет в третьем триместре. Согласно актуальной редакции Трудового кодекса, декретный отпуск длится 70 календарных дней до родов (при многоплодной беременности – 84 дня) и еще 70 дней после родов (при многодетности – 110 дней).