Медведев заявил о нежелании европейцев нормализовать отношения с Россией

По итогам первого дня совещания министров иностранных дел СМИД G20 в Атланте Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Путиным, но для этого он должен приехать в Москву. Глава российского МИДа также отметил, что европейским журналистам надо с осторожностью относиться к заявлениям украинских чиновников и не верить им. Так Лавров ответил на вопрос журналиста немецкого СМИ о том, почему Россия предпочитает телефонный разговор с Украиной живой встрече. Журналист сослался на украинскую сторону.