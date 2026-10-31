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Медведев заявил о нежелании европейцев нормализовать отношения с Россией

Антон Потоков

Европейцы не хотят нормализации отношений с Россией. Об этом в Max написал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал отказ ряда министров иностранных дел от участия в совместном фото с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в США. Раньше то же самое произошло на встрече министров финансов G20 в США, в которой принял участие глава российского Минфина Антон Силуанов. По словам Медведева, причина – «в их внутренних дурных болезнях».

30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД «Большой двадцатки». СМИД G20 проходит 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря. Президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы видеть президента России Владимира Путина на саммите.

По итогам первого дня совещания министров иностранных дел СМИД G20 в Атланте Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Путиным, но для этого он должен приехать в Москву. Глава российского МИДа также отметил, что европейским журналистам надо с осторожностью относиться к заявлениям украинских чиновников и не верить им. Так Лавров ответил на вопрос журналиста немецкого СМИ о том, почему Россия предпочитает телефонный разговор с Украиной живой встрече. Журналист сослался на украинскую сторону.

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