Первая леди США Мелания Трамп выступила частным посредником в заключении гуманитарного перемирия между Россией и Украиной в городе Алешки Херсонской области. Как так вышло и какие еще значимые инициативы продвигали жены президентов – в подборке «Ведомостей».



Миротворческая миссия супруги Дональда Трампа началась во время переговоров на Аляске в августе 2025 г. В то время она передала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором коснулась ситуации с эвакуированными из зоны боевых действий детьми и отметила, что в ряде случаев семьи могут воссоединиться после «одного росчерка пера». В октябре того же года первая леди сообщила, что Владимир Путин письменно выразил готовность открыть с ней «канал связи» и взаимодействовать по гуманитарным вопросам. В общей сложности она помогла свыше 30 детям, в том числе из России.



В марте 2026 г. Мелания Трамп возглавила заседание Совета Безопасности ООН (в истории организации это единственный пример, когда супруга президента председательствовала в СБ). На мероприятии также подняли вопросы образования и положения детей в зоне конфликтов.



В октябре того же года омбудсмен по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп стремится помочь жителям города Алешки в Херсонской области, которые не могут покинуть его из-за мин и нуждаются в медикаментах и продовольствии. Первая леди и ее представитель напрямую контактировали с Киевом и Москвой и выступили посредниками во время переговоров по организации гуманитарных конвоев и коридоров для эвакуации. Режим тишины вступил в силу 27 октября. Незадолго до этого на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Владимир Путин выразил признательность Мелании Трамп за гуманитарные проекты, включая «посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки».