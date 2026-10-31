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Вмешательство первой леди

Как жены политиков борются с войнами, голодом и мусором
Елена Дурандина
Первая леди США Мелания Трамп выступила частным посредником в заключении гуманитарного перемирия между Россией и Украиной в городе Алешки Херсонской области. Как так вышло и какие еще значимые инициативы продвигали жены президентов – в подборке «Ведомостей».Миротворческая миссия супруги Дональда Трампа началась во время переговоров на Аляске в августе 2025 г. В то время она передала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором коснулась ситуации с эвакуированными из зоны боевых действий детьми и отметила, что в ряде случаев семьи могут воссоединиться после «одного росчерка пера». В октябре того же года первая леди сообщила, что Владимир Путин письменно выразил готовность открыть с ней «канал связи» и взаимодействовать по гуманитарным вопросам. В общей сложности она помогла свыше 30 детям, в том числе из России.В марте 2026 г. Мелания Трамп возглавила заседание Совета Безопасности ООН (в истории организации это единственный пример, когда супруга президента председательствовала в СБ). На мероприятии также подняли вопросы образования и положения детей в зоне конфликтов.В октябре того же года омбудсмен по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп стремится помочь жителям города Алешки в Херсонской области, которые не могут покинуть его из-за мин и нуждаются в медикаментах и продовольствии. Первая леди и ее представитель напрямую контактировали с Киевом и Москвой и выступили посредниками во время переговоров по организации гуманитарных конвоев и коридоров для эвакуации. Режим тишины вступил в силу 27 октября. Незадолго до этого на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Владимир Путин выразил признательность Мелании Трамп за гуманитарные проекты, включая «посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки».
Laurence Kesterson / AP
Первая леди США в 1933-1945 гг. Элеонора Рузвельт считается одним из инициаторов создания ООН и, что важнее, главным автором Всеобщей декларации прав человека, разработанной в ответ на кошмар Второй мировой войны и принятой международным сообществом в 1948 г.&nbsp;Этот текст впервые в истории закрепил, какие именно права и свободы гарантированы людям от рождения – например, равенство перед законом вне зависимости от общественного положения, право владеть и распоряжаться своим имуществом, получать знания, свобода мысли и вероисповедания, запреты на рабство и пытки и др. В наши дни перечень выглядит так, словно авторы Всеобщей декларации прав человека «выдали базу», но ни один международный документ перед ней не гарантировал эти простые, но основополагающие вещи.&nbsp;Работа над текстом началась в 1946-м, когда президент США Гарри Трумэн предложил представлять Вашингтон в ООН Элеоноре Рузвельт – первой леди в тяжелейшие для страны годы Великой депрессии и Второй мировой войны. После колебаний она приняла оффер и провела в ООН около 3000 часов переговоров с крупнейшими странами, чтобы выработать компромиссный документ, который сама называла новой «Великой хартией вольностей для людей всего мира».&nbsp;В декабре 1948 г. Генассамблея ООН резолюцией 217А (III) приняла текст Всеобщей декларации прав человека. При голосовании восемь государств воздержались, но ни одна из 58 стран не высказалась против, хотя обсуждение проходило на старте холодной войны, когда политические противоречия между Западом и Востоком нарастали. Всего Рузвельт проработала в Комиссии ООН по правам человека пять лет – с 1947 по 1952 г.&nbsp; В это время президент Трумэн шутливо называл ее «первой леди мира».
TASS
Профессиональная актриса и первая леди Аргентины в 1946-1952 гг. Эва Перон называла роль жены президента простой и приятной, ведь для нее порой достаточно было «посещать мероприятия, получать почести и наряжаться». При этом сама она смогла выйти за эти рамки. Неслучайно Хуан Перон считается единственным президентом Аргентины, которого на официальном портрете изобразили вместе с супругой.В сентябре 1947 г. местный Конгресс принял закон 13010, предоставивший избирательное право аргентинкам. На тот момент в мире политические свободы женщин ограничивали не менее 70 стран, в том числе Бельгия, Швейцария и Португалия. Неизвестно, работала ли Эва Перон над самим законопроектом, но она стала его символом. Во время подготовки первая леди продвигала инициативу через свои радиоэфиры и авторские колонки в газете Democracia, а на торжественной церемонии подписания президент Хуан Перон вручил супруге оригинальный экземпляр.&nbsp;В 1949 г. Эва Перон создала и возглавила первую женскую партию в стране – Partido Peronista Femenino, чтобы дамы могли не только голосовать, но и избираться.&nbsp;Многие считают инициативы семейной пары политически мотивированными: новые избиратели и агитаторы смогли обеспечить Хуану Перону значительный перевес (а именно 63% голосов) на президентских выборах в 1951 г. Но вне зависимости от мотивов они изменили политический ландшафт Аргентины. Бывший президент Кристина Фернандес де Киршнер, ставшая второй женщиной во главе этой страны (2007-2015), говорит, что политики ее поколения равнялись именно на Эву Перон и видели в ней «пример страсти и воинственности».
Shalan Datefix / TASS
Граса Машел считается единственной в истории женщиной, которая побывала замужем за президентами двух разных стран. Ее супругами стали первый глава независимого Мозамбика Самора Машел (1975–1986) и южноафриканский лидер Нельсон Мандела (1998– 2013). Но прославилась Граса не только этим.В 1986 г. – после того, как ее первый супруг погиб в результате крушения Ту-134 – молодая вдова стала «африканской Джеки Кеннеди» и неожиданно получила собственный политический вес. В результате в 1994 г. генсекретарь ООН назначил ее независимым экспертом для проведения оценки воздействия вооруженных конфликтов на детей.&nbsp;В 1996 г. Граса Машел не только презентовала масштабный и во многом новаторский отчет «Влияние вооруженных конфликтов на детей», но и под эгидой ЮНИСЕФ разработала новые методики реагирования и защиты детей в зонах военных действий. Например, бывшая первая леди настаивала на том, чтобы страны запретили призыв до 18 лет, разминировали и признали территории школ демилитаризованными зонами, а также запустили программы реинтеграции и возвращения в семьи подростков, вынужденно ставших солдатами. Одной из ее заслуг также считается появление поста спецпредставителя генсекретаря ООН по вопросу детей и вооруженных конфликтов.&nbsp;В июле 1998 г. в день 80-летия президента ЮАР Нельсона Манделы он заключил брак с Грасой Машел в присутствии всего 18 гостей (по одной из версий, свадьбе предшествовал длительный роман). «[Не могу] описать свою радость и счастье от того, что получил любовь и тепло такой скромной, но блестящей женщины», – сказал он.&nbsp;
MIKE FIALA / AP
Супруга первого и единственного президента СССР Раиса Горбачева одной из первых в стране сломала стереотип непубличности жен советских лидеров и стала восприниматься как первая леди. Во время перестройки она активнее всего занималась программой «Дети Чернобыля» (1986–1989) и Советским (позже – Российским) фондом культуры, основанным ею совместно с академиком Дмитрием Лихачевым, историком Георгом Мясниковым и др.За годы работы Горбачевой в Фонде культуры из-за границы вернули 50 000 архивных документов и произведений искусства, вывезенных во время революции и Гражданской войны. Она самостоятельно переписывалась с потомками эмигрантов и гарантировала им, что семейные реликвии исследуют и сохранят. Будучи членом президиума, Горбачева также решала организационные и финансовые проблемы перевозки ценностей (например, трудности с валютными счетами) и передавала на эти нужды свои премии, вознаграждения за лекции и гонорары за книги, включая автобиографию «Я надеюсь...».&nbsp;При содействии первой леди СССР фонд вернул на родину архивы философа Николая Бердяева, писателей Ивана Шмелева и Алексея Ремизова, поэтов Марины Цветаевой и Бориса Пастернака, а также сотни старинных икон и картин Николая Рериха, Александра Бенуа и Ильи Репина. Параллельно он финансировал краеведческие сообщества, занимавшиеся восстановлением малых исторических городов и усадеб дворян.
Владимир Мусаэльян / ТАСС
Внутри США Хиллари Клинтон прежде всего считается сторонницей массовой вакцинации. В 1993 г. недорогие прививки стали первой внутриполитической инициативой Билла Клинтона, с которой он обратился к нации после избрания президентом. Политик пообещал американцам, что новая программа «Вакцины для детей» не только сократит младенческую смертность, но и сэкономит семьям деньги. По его мнению, власти способны снизить стоимость прививок, закупая огромные партии со скидкой и затем перераспределяя дозы между частными врачами. На старте СМИ оценивали стоимость инициативы в $500 млн в год, а ее основным вдохновителем называли первую леди.Будучи профессиональным юристом, Хиллари Клинтон провела десятки переговоров с колеблющимися конгрессменами и сенаторами и помогла найти правовой механизм, позволивший впредь обойти ежегодные согласования с Конгрессом (через интеграцию «Вакцины для детей» внутрь системы Medicaid). В итоге проект приняли, а в наши дни по этой программе вакцинируется свыше половины американцев до 19 лет, чьи семьи имеют низкий доход.В статусе госсекретаря США (2009-2013) Хиллари Клинтон активно сотрудничала с ВОЗ, расширила американское финансирование Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) и координировала переговоры с международными фармкомпаниями по снижению закупочных цен для Азии и Африки. Во время пандемии экс-первая леди раскритиковала развитые страны за отказ поделиться с нуждающимися технологиями и избытками препаратов, в том числе призывая мир к «вакцинной дипломатии» в ООН и Совете по международным отношениям (CFR).
Ron Sachs / TASS
Первая леди России в 2008-2012 гг. Светлана Медведева считается главным идеологом и движущей силой Дня семьи, любви и верности. Праздник отмечают 8 июля с 2008 г. а в июне 2022-го Владимир Путин подписал указ о присвоении ему официального государственного статуса.Будучи главой оргкомитета первого празднования, Светлана Медведева предложила сделать символом торжеств ромашки, награждать пары-долгожители медалями «За любовь и верность» и каждый год проводить гала-концерты для популяризации среди россиян традиций Мурома – небольшого города во Владимирской области, где покоятся мощи святых Петра и Февронии. В православии они считаются покровителями крепких семей.&nbsp;Новый праздник не только отразил ориентир страны на традиционные ценности и повышение рождаемости, но и помог возродить один из старейших малых городов России. В последние годы при содействии оргкомитета отреставрированы Троицкий собор, иконостас Благовещенского собора, старинный некрополь и надвратный Стефановский храм, а также один из старейших на Руси Спасо-Преображенский мужской монастырь. Благоустроена набережная Оки, а сам Муром включили в расширенное «Золотое кольцо».
Денис Гришкин / Ведомости
Проект «Ноль отходов» запущен в Турции в сентябре 2017 г. Он задумывался как региональная программа по переработке мусора, но постепенно вырос в глобальное экологическое движение под эгидой ООН. Во многом это стало возможным, так как его патронирует первая леди Турции Эмине Эрдоган.&nbsp;Ее идея заключается в том, чтобы не только перерабатывать отходы, но и не создавать лишний мусор – например, отказаться от упаковки, не выбрасывать, а сдавать тару и максимизировать вторичный оборот ненужных вещей. На старте новые принципы работы с отходами отработали в президентском комплексе Биштепе в Анкаре, а затем внедрили в федеральные министерства, муниципалитеты, школы и клиники.&nbsp;По всей стране поставили фандоматы для приема тары, а концепция повторного использования материалов и вещей активно пропагандируется среди детей. В общей сложности по программе первой леди в Турции собрали и переработали около 90 млн т отходов и выручили на этом 365 млрд турецких лир (примерно 590 млрд руб.).&nbsp;В 2022 г. ООН приняла резолюцию по продвижению этой концепции и провозгласила 30 марта Международным днем нулевых отходов. В 2023 г. в организации создали Консультативный совет высокого уровня по ним, который возглавила Эмине Эрдоган. В том же году на Генассамблее ООН странам предложили подписать Глобальную декларацию доброй воли «Ноль отходов». Первым это сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В 2026 г. на профильном форуме в Стамбуле присутствовали представители 183 стран.
MAURIZIO BRAMBATTI / TASS
Первая леди Бразилии Росанжела «Жанжа» Лула да Силва считается одним из инициаторов и главным двигателем Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью. Эта международная инициатива запущена на саммите G20 в Рио-де-Жанейро в ноябре 2024 г. К ней присоединились крупнейшие финансовые институты и 104 страны, в том числе США, Китай и Россия.Основная задача организации – изучение мировой практики в области продовольствия и соцобеспечения (первая леди Бразилии по образованию социолог). Ее сотрудники ищут эффективные решения – например, по организации школьного питания, выделению субсидий для фермеров или созданию реестров для выплаты пособий – и передают готовые методички по ним странам с похожими проблемами. Так, в Кении запустили аналог программы по водоснабжению школ и общин «Цистерны», ранее отработанной в Бразилии. По ней местные власти возводят недорогие резервуары для сбора дождевой воды впрок.&nbsp;При этом Глобальный альянс не ищет деньги под рабочие идеи, а связывает проекты с ранее сформированными миллиардными фондами (например, программами Всемирного банка и МБРР). Проще говоря, соединяет «деньги» с небольшими проектами, которые порой оставались незамеченными. По совокупности заслуг в марте 2026 г. Жанжа Лула да Силва была назначена специальным чрезвычайным посланником доброй воли Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН по борьбе с голодом.&nbsp;
Vincent Bosson / TASS
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Мелания Трамп и перемирие в Херсонской области

Первая леди США Мелания Трамп выступила частным посредником в заключении гуманитарного перемирия между Россией и Украиной в городе Алешки Херсонской области. Как так вышло и какие еще значимые инициативы продвигали жены президентов – в подборке «Ведомостей».

Миротворческая миссия супруги Дональда Трампа началась во время переговоров на Аляске в августе 2025 г. В то время она передала письмо президенту России Владимиру Путину, в котором коснулась ситуации с эвакуированными из зоны боевых действий детьми и отметила, что в ряде случаев семьи могут воссоединиться после «одного росчерка пера». В октябре того же года первая леди сообщила, что Владимир Путин письменно выразил готовность открыть с ней «канал связи» и взаимодействовать по гуманитарным вопросам. В общей сложности она помогла свыше 30 детям, в том числе из России.

В марте 2026 г. Мелания Трамп возглавила заседание Совета Безопасности ООН (в истории организации это единственный пример, когда супруга президента председательствовала в СБ). На мероприятии также подняли вопросы образования и положения детей в зоне конфликтов.

В октябре того же года омбудсмен по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп стремится помочь жителям города Алешки в Херсонской области, которые не могут покинуть его из-за мин и нуждаются в медикаментах и продовольствии. Первая леди и ее представитель напрямую контактировали с Киевом и Москвой и выступили посредниками во время переговоров по организации гуманитарных конвоев и коридоров для эвакуации. Режим тишины вступил в силу 27 октября. Незадолго до этого на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом Владимир Путин выразил признательность Мелании Трамп за гуманитарные проекты, включая «посредничество в решении острой ситуации, сложившейся в российском городе Алешки».

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