Лавров назвал заявления Германии перед G20 «дипломатией семейного фото»

«Этот господин Вадефуль, который попросил о встрече со мной в Нью-Йорке месяц назад, вчера или с утра сегодня выпустил какое-то сообщение, что "я все Лаврову выскажу, про агрессивную войну, и никогда не буду фотографироваться". Я это называю дипломатией семейного фото», – сказал он (цитата по ТАСС).