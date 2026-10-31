Лавров назвал заявления Германии перед G20 «дипломатией семейного фото»
Двойственные заявления Германии по отношению к главе МИД РФ можно назвать «дипломатией семейного фото». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам первого дня совещания министров иностранных дел Группы двадцати (СМИД G20) в Атланте.
«Этот господин Вадефуль, который попросил о встрече со мной в Нью-Йорке месяц назад, вчера или с утра сегодня выпустил какое-то сообщение, что "я все Лаврову выскажу, про агрессивную войну, и никогда не буду фотографироваться". Я это называю дипломатией семейного фото», – сказал он (цитата по ТАСС).
Лавров отметил, что если для Германии важно, как они будут выглядеть на семейном фото и кто будет стоять рядом с ними, то «этим все сказано».
30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД «Большой двадцатки». СМИД G20 проходит 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.
В тот же день газета Bild сообщила, что глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не будет уклоняться от совместной фотографии с Лавровым на встрече министров иностранных дел стран G20. Он добавил, что «совместные фотографии будут сделаны автоматически». Также Вадефуль подчеркнул, что отношения между Россией и Германией не нормализовались, и РФ по-прежнему якобы представляет угрозу для безопасности Европы.