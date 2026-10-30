Что предлагали и о чем просили Владимира Путина лидеры стран Африки

На каждой из встреч Путин кратко характеризовал двусторонние отношения. Лидеры же благодарили президента России за приглашение на саммит. Председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе в благодарностях был особенно красноречив: «Вчера я видел, сколько много встреч у вас было, и вы выглядели при этом намного менее уставшим, чем мы». На это Путин ответил, что «у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит, поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки». Премьер Того заметил, что на встречах в Африканском союзе у лидеров не так много терпения и доступности для встреч.