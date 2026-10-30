Что предлагали и о чем просили Владимира Путина лидеры стран Африки

Что предлагали и о чем просили Владимира Путина лидеры стран АфрикиПрезидент провел 18 двусторонних встреч на полях саммита «Россия-Африка»
Владимир Путин 30 октября завершил серию двусторонних встреч, которые у него проходили на этой неделе на полях Форума стран-экспортеров газа и саммита «Россия – Африка». Всего за три дня прошло 20 двусторонних встреч на высшем уровне, 18 из них президент провел с главами африканских государств. В последний день саммита у президента было сразу девять встреч, которые в общей сложности заняли около девяти часов.
На каждой из встреч Путин кратко характеризовал двусторонние отношения. Лидеры же благодарили президента России за приглашение на саммит. Председатель Совета министров Того Фор Эссозимна Гнассингбе в благодарностях был особенно красноречив: «Вчера я видел, сколько много встреч у вас было, и вы выглядели при этом намного менее уставшим, чем мы». На это Путин ответил, что «у нас говорят, что время, проведенное вместе с друзьями, в число лет жизни человека не входит, поэтому мы просто получаем удовольствие от общения с нашими друзьями из Африки». Премьер Того заметил, что на встречах в Африканском союзе у лидеров не так много терпения и доступности для встреч.
Некоторые главы государств прямо говорили о том, в каких сферах готовы сотрудничать и что готовы предложить. Председатель Верховного Совета Судана Абдельфаттах Бурхан заявил, что «Судан – это ворота в Африку». «Мы можем создать свободную экономическую зону на Красном море, которую Россия может использовать, для того чтобы создавать там склады с топливом, пшеницей», – сказал Бурхан. По его словам, Россия могла бы из Судана создавать цепочки поставок. Кроме того, он предложил России для инвестирования участки с полезными ископаемыми – медью, золотом и другими. «Нам никто не диктует, никакие другие государства не диктуют нам ничего в этом вопросе, мы полностью контролируем это и можем с вами сотрудничать», – сказал он.
Президент Ганы Джон Драмани Махама поблагодарил Путина за то, что во времена пандемии Россия первой поставила в Африку вакцину от коронавируса «Спутник V». А президент ЦАР Фостен Арканж Туадера – за подготовку военных. «С начала 2018 г. российские инструкторы прибыли в Банги, чтобы научить наших солдат», – отметил он.
Некоторые главы государств благодарили президента России за то, что он показал им выставку передовых технологий. Президент Демократической Республики Конго Феликс Антуан Чисекеди Чиломбо рассказал, что особенно его заинтересовала система сбора налогов, которая полностью цифровизирована. А президента Эритреи Исайяса Афеворки выставка «вдохновила и воодушевила». «Я могу сказать, что господин Путин хорошо разбирается во всех этих вопросах и готов к сотрудничеству», – добавил он.
Кроме того, 30 октября Путин провел встречи с президентом Возрождения Республики Мадагаскар Микаэлем Рандрианириной, президентом переходного периода Мали Ассими Гойтой, президентом Южного Судана Салвой Кииром. Накануне же у президента были двусторонние встречи с лидерами Намибии, Конго, Бурунди и Кении. А 28 октября Путин встречался с президентом Египта и премьер-министром Эфиопии.