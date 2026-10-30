Лавров рассказал о переговорах с Рубио на саммите глав МИД G20
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на саммите глав МИД «Большой двадцатки» в Атланте. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передают «РИА Новости».
Лавров сообщил, что в ходе беседы обсуждались «двусторонние отношения и взаимодействие на многосторонних площадках, включая и ООН, и "двадцатку", и АТЭС – саммит, который будет скоро, в ноябре в китайском Шэньчжэне».
30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД G20. Мероприятие проходит 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.
В ходе визита в Атланту он также провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел «Группы двадцати».