Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,072-1,06%UTAR9,42-4,17%MGTS1 358-1,88%IMOEX2 509,26+0,68%RTSI981,25+0,83%RGBI112,41+0,09%RGBITR778,46+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров рассказал о переговорах с Рубио на саммите глав МИД G20

Анна Суслова
РИА Новости
РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США Марко Рубио на саммите глав МИД «Большой двадцатки» в Атланте. Об этом он заявил во время пресс-конференции, передают «РИА Новости».

Лавров сообщил, что в ходе беседы обсуждались «двусторонние отношения и взаимодействие на многосторонних площадках, включая и ООН, и "двадцатку", и АТЭС – саммит, который будет скоро, в ноябре в китайском Шэньчжэне».

30 октября Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД G20. Мероприятие проходит 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря.

В ходе визита в Атланту он также провел переговоры с японским коллегой Тосимицу Мотэги на полях совещания министров иностранных дел «Группы двадцати».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её