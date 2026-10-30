Выжившая после смертной казни в США Криста Пайк пожаловалась на постоянную боль

По словам Пайк, она постоянно испытывает боль после того, как ей ввели огромную дозу седативного препарата пентобарбитала. Заключенная также сказала, что ее «глубоко ранила некомпетентность [государственных органов], из-за которой так много людей оказались в этом ужасном положении».