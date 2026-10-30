Выжившая после смертной казни в США Криста Пайк пожаловалась на постоянную боль
Американская заключенная Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки смертной казни в штате Теннесси, заявила о постоянной физической и ментальной боли. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на заявление Пайк, опубликованное ее адвокатами.
«У меня болит тело. Болят руки. Болят кисти. Болит горло. Мне до сих пор трудно говорить. И боль не только физическая. Боль есть в моем разуме и в моей душе», – говорится в комментарии заключенной.
По словам Пайк, она постоянно испытывает боль после того, как ей ввели огромную дозу седативного препарата пентобарбитала. Заключенная также сказала, что ее «глубоко ранила некомпетентность [государственных органов], из-за которой так много людей оказались в этом ужасном положении».
30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. Ей ввели две дозы пентобарбитала, однако она выжила. По словам адвокатов Пайк, на ее руках остались ожоги и волдыри.
7 октября Пайк пришла в сознание в больнице.
22 октября издание TMZ сообщило, что Пайк начала четче выражать свои мысли и составлять полные предложения. Она находится под наблюдением врачей.