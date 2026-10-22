Выжившая после смертельной инъекции Криста Пайк начала говорить предложениями

30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. 50-летней женщине ввели две дозы пентобарбитала, но она выжила. По словам адвокатов Пайк, на ее руках остались ожоги и волдыри. Заключенная Криста Пайк пришла в сознание примерно через неделю после неудавшейся казни. Ей предстоит долгое восстановление. Адвокаты также сообщили, что, несмотря на серьезные повреждения рук, Пайк по-прежнему прикована наручниками к кровати.