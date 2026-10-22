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Выжившая после смертельной инъекции Криста Пайк начала говорить предложениями

Инна Шульгина
J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS
J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS

Американская заключенная Криста Пайк, выжившая после неудачной попытки казни в штате Теннесси, начала четче выражать свои мысли и составлять полные предложения. Врачи все еще пытаются определить, насколько серьезны психологические и когнитивные нарушения, пишет TMZ со ссылкой на адвоката Пайк.

По словам адвоката, когнитивные и психологические функции Пайк все еще находятся под наблюдением. Может пройти еще месяц или больше, прежде чем станет ясно, какие долгосрочные последствия может иметь введение смертельной инъекции.

30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. 50-летней женщине ввели две дозы пентобарбитала, но она выжила. По словам адвокатов Пайк, на ее руках остались ожоги и волдыри. Заключенная Криста Пайк пришла в сознание примерно через неделю после неудавшейся казни. Ей предстоит долгое восстановление. Адвокаты также сообщили, что, несмотря на серьезные повреждения рук, Пайк по-прежнему прикована наручниками к кровати.

Криста Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. 30 сентября федеральный суд приостановил исполнение приговора за несколько часов до казни, но позднее Верховный суд США разрешил провести процедуру. 2 октября власти штата приостановили исполнение смертных приговоров как минимум до конца года. 3 октября губернатор Теннеси Билл Ли заявил, что руководитель департамента исправительных учреждений штата Фрэнк Страда уйдет в отставку.

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