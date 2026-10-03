Глава тюрем Теннесси уйдет в отставку после неудачной казни заключенной
Руководитель департамента исправительных учреждений американского штата Теннесси Фрэнк Страда уйдет в отставку после неудачной казни заключенной Кристы Пайк. Об этом сообщил губернатор штата Билл Ли, передает Associated Press.
Страда заявил, что его уход «лучше всего отвечает интересам» штата на время независимого расследования причин произошедшего. Ли ранее распорядился провести такую проверку и приостановил предстоящие казни. После неудачной процедуры Пайк остается без сознания и подключена к аппарату ИВЛ, сообщали ее адвокаты.
30 сентября власти Теннесси попытались привести в исполнение смертный приговор Пайк, осужденной за убийство одноклассницы Коллин Слеммер в 1995 г. Женщине ввели две дозы пентобарбитала, однако она осталась жива. 2 октября власти штата приостановили исполнение смертных приговоров как минимум до конца года.
Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. 30 сентября федеральный суд приостановил исполнение приговора за несколько часов до казни, однако позднее Верховный суд США разрешил провести процедуру.