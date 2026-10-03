Глава тюрем Теннесси уйдет в отставку после неудачной казни заключенной

Страда заявил, что его уход «лучше всего отвечает интересам» штата на время независимого расследования причин произошедшего. Ли ранее распорядился провести такую проверку и приостановил предстоящие казни. После неудачной процедуры Пайк остается без сознания и подключена к аппарату ИВЛ, сообщали ее адвокаты.