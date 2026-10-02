В Теннесси приостановили казни из-за выжившей после инъекций женщины

30 сентября Федеральный суд США постановил приостановить казнь Пайк за несколько часов до исполнения приговора. Несколько часов спустя Верховный суд США отменил это решение. Позже CNN сообщил, что власти Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор 50-летней Пайк. Женщине ввели две дозы смертельного препарата, но она осталась жива. По словам адвокатов, Пайк была жива и громко храпела после попытки смертельной инъекции. Ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи. Эксперт по смертной казни назвал инцидент беспрецедентным провалом. Она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.