В Теннесси приостановили казни из-за выжившей после инъекций женщины
Губернатор американского штата Теннесси Билл Ли распорядился приостановить исполнение смертных приговоров как минимум до конца года после неудачной казни заключенной Кристы Пайк за убийство, совершенное в 1995 г. Об этом пишет Associated Press.
Во время экзекуции Пайк получила двойную дозу смертельного препарата, однако осталась жива. Ли заявил, что «глубоко шокирован» произошедшей ошибкой, и назвал случившееся трагедией.
Губернатор поручил провести независимое расследование обстоятельств неудачной казни. По его словам, он обсудил ситуацию с секретарем департамента исправительных учреждений Теннесси Фрэнком Страдой, однако новой информации о состоянии Пайк у него нет.
30 сентября Федеральный суд США постановил приостановить казнь Пайк за несколько часов до исполнения приговора. Несколько часов спустя Верховный суд США отменил это решение. Позже CNN сообщил, что власти Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор 50-летней Пайк. Женщине ввели две дозы смертельного препарата, но она осталась жива. По словам адвокатов, Пайк была жива и громко храпела после попытки смертельной инъекции. Ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи. Эксперт по смертной казни назвал инцидент беспрецедентным провалом. Она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.
В 1995 г. Пайк, ее подруга и молодой человек пытали и жестоко убили одноклассницу Коллин Слеммер. The New York Times писала, что к смертной казни приговорили только ее. Пайк не отрицает своей вины. Ее защита считает смертную казнь несоразмерным наказанием, указывая на ее возраст на момент преступления, пережитое в детстве насилие и диагностированные позднее биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства. Мать погибшей, в свою очередь, выступает за исполнение приговора.