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Суд приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси

Анна Суслова
George Walker \ AP
George Walker \ AP

Федеральный суд США постановил приостановить казнь Кристы Пайк, которая была осуждена в 1995 г. за убийство одноклассницы, сообщила газета The New York Times (NYT). Если бы приговор привели в исполнение, Пайк стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.

Отмечается, что суд приостановил казнь за несколько часов до исполнения приговора.

«Интересы правосудия и неотвратимость предстоящей казни Пайка вынуждают приостановить исполнение приговора на короткий срок, чтобы должным образом проанализировать полностью представленные сторонами аргументы», – написала судья Джейн Б. Странч.

Защита Пайк апеллировала тем, что суд не учел, что она подвергалась насилию в детстве. Судебное разбирательство продолжается. Коллегия Апелляционного суда США заявила о необходимости взять небольшую паузу для того, чтобы рассмотреть новые аргументы адвокатов Пайк.  

Тем временем офис генерального прокурора штата Теннесси Джонатана Скрметти направил апелляцию в Верховный суд США и пообещал «выступать за исполнение законно назначенного наказания».

29 сентября Верховный суд США отказался вмешиваться в процесс казни Пайк, а губернатор-республиканец штата Теннесси Билл Ли отклонил просьбу адвокатов Пайк о том, чтобы она осталась в тюрьме.

В 1995 г. Пайк, ее подруга и молодой человек пытали и жестоко убили одноклассницу Коллин Слеммер. На момент убийства Пайк было 18 лет. NYT отмечает, что к смертной казни приговорили только ее. Пайк не отрицает своей вины. Ее защита считает смертную казнь несоразмерным наказанием, указывая на ее возраст на момент преступления, пережитое в детстве насилие и диагностированные позднее биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства. Мать погибшей, в свою очередь, выступает за исполнение приговора.

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