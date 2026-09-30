Суд приостановил первую за 200 лет казнь женщины в Теннесси

В 1995 г. Пайк, ее подруга и молодой человек пытали и жестоко убили одноклассницу Коллин Слеммер. На момент убийства Пайк было 18 лет. NYT отмечает, что к смертной казни приговорили только ее. Пайк не отрицает своей вины. Ее защита считает смертную казнь несоразмерным наказанием, указывая на ее возраст на момент преступления, пережитое в детстве насилие и диагностированные позднее биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства. Мать погибшей, в свою очередь, выступает за исполнение приговора.