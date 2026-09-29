В американском штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину

Пайк была приговорена к смертной казни за убийство в 1995 г. 19-летней Коллин Слеммер, которая училась вместе с ней. На момент преступления Пайк было 18 лет. По версии обвинения, она приревновала своего парня к Слеммер, заманила ее в уединенное место и вместе со своим молодым человеком подвергла пыткам и убила.