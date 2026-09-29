В американском штате Теннесси впервые за 200 лет казнят женщину
Женщину казнят впервые за 200 лет в американском штате Теннесси, сообщил телеканал ABC News.
Смертный приговор в отношении 50-летней Кристы Пайк планируется привести в исполнение 30 сентября. Она станет первой женщиной, казненной в штате с 1820 г. Губернатор Теннесси Билл Ли отказался помиловать Пайк, при этом ее адвокаты обратились в Верховный суд США с просьбой приостановить процесс подготовки казни.
Пайк была приговорена к смертной казни за убийство в 1995 г. 19-летней Коллин Слеммер, которая училась вместе с ней. На момент преступления Пайк было 18 лет. По версии обвинения, она приревновала своего парня к Слеммер, заманила ее в уединенное место и вместе со своим молодым человеком подвергла пыткам и убила.
Пайк не отрицает своей вины. Ее адвокаты считают смертную казнь несоразмерным наказанием, указывая на ее возраст на момент преступления, пережитое в детстве насилие и диагностированные позднее биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства. Мать погибшей, в свою очередь, выступает за исполнение приговора.
Казни женщин в США остаются редкостью. По данным Информационного центра по вопросам смертной казни, с 1976 г. в стране были казнены 18 женщин, что составляет около 1% от общего числа казней.