Власти Теннесси не смогли казнить Кристу Пайк за убийство
Власти американского штата Теннесси не смогли привести в исполнение смертный приговор 50-летней Кристе Пайк за убийство, совершенное в 1995 г. Женщине ввели две дозы смертельного препарата, но она осталась жива, сообщает CNN.
По словам адвокатов, Пайк была жива и громко храпела после попытки смертельной инъекции. Ее увезли из тюрьмы на машине скорой помощи. Эксперт по смертной казни назвал инцидент беспрецедентным провалом. Губернатор Теннесси Билл Ли приостановил казни до конца года.
Пайк были казнить в 10:00 (18:00 мск) 30 сентября за убийство, совершенное ею в 18 лет. Она стала бы первой женщиной, казненной в Теннесси за более чем 200 лет.
По государственному протоколу казни второй набор шприцев с препаратами вводится «в случае, если заключенный не умер» после введения первого набора. В протоколе не уточняется, что нужно делать, если после введения второго набора заключенный остается в живых.
30 сентября Федеральный суд США постановил приостановить казнь Пайк за несколько часов до исполнения приговора. Несколько часов спустя Верховный суд США отменил это решение.
В 1995 г. Пайк, ее подруга и молодой человек пытали и жестоко убили одноклассницу Коллин Слеммер. The New York Times писала, что к смертной казни приговорили только ее. Пайк не отрицает своей вины. Ее защита считает смертную казнь несоразмерным наказанием, указывая на ее возраст на момент преступления, пережитое в детстве насилие и диагностированные позднее биполярное и посттравматическое стрессовое расстройства. Мать погибшей, в свою очередь, выступает за исполнение приговора.