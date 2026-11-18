Африка давно многополярна. Из пяти основателей Движения неприсоединения двое были лидерами стран Африки (Египта и Ганы), а на данный момент в него входят все 54 страны континента. В процессе трансформации системы мирового лидерства (крушение СССР, а потом возвышение Китая) Африка в еще большей степени стала следовать концепции многополярности. Китай остается крупнейшим торговым партнером континента, Евросоюз – крупнейшим инвестором; Индия, Турция и монархии Персидского залива наращивают присутствие быстрее многих традиционных игроков; Россия при ограниченном экономическом присутствии крайне активна политически. Для африканских столиц многополярность означает прежде всего свободу выбора, включая право не выбирать вовсе. Начало ноября 2026 г. ярко это проиллюстрировало. Накануне выборов в США Вашингтон объявил, что с 1 января ЮАР лишается беспошлинного доступа на американский рынок по программе AGOA, а сами выборы лишили республиканцев большинства в конгрессе. Еще 15 лет назад первое означало бы удар без альтернатив, сегодня оно скорее подталкивает к диверсификации, а второе делает ее еще более оправданной: американская политика становится не только жесткой, но и неустойчивой.