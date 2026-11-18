Многополярная Африка, непредсказуемая Америка и возможности РоссииКак смотреть на происходящее на Черном континенте
Африка давно многополярна. Из пяти основателей Движения неприсоединения двое были лидерами стран Африки (Египта и Ганы), а на данный момент в него входят все 54 страны континента. В процессе трансформации системы мирового лидерства (крушение СССР, а потом возвышение Китая) Африка в еще большей степени стала следовать концепции многополярности. Китай остается крупнейшим торговым партнером континента, Евросоюз – крупнейшим инвестором; Индия, Турция и монархии Персидского залива наращивают присутствие быстрее многих традиционных игроков; Россия при ограниченном экономическом присутствии крайне активна политически. Для африканских столиц многополярность означает прежде всего свободу выбора, включая право не выбирать вовсе. Начало ноября 2026 г. ярко это проиллюстрировало. Накануне выборов в США Вашингтон объявил, что с 1 января ЮАР лишается беспошлинного доступа на американский рынок по программе AGOA, а сами выборы лишили республиканцев большинства в конгрессе. Еще 15 лет назад первое означало бы удар без альтернатив, сегодня оно скорее подталкивает к диверсификации, а второе делает ее еще более оправданной: американская политика становится не только жесткой, но и неустойчивой.
Слову нынешней американской администрации и прежде приходилось искать подтверждение: угрозы сменялись сделками, сделки – пошлинами быстрее, чем партнеры успевали сформулировать ответ. Промежуточные выборы, принесшие демократам громкую победу и в конгрессе, и в губернаторских гонках, добавляют к непостоянству Белого дома нестабильность самой системы. Часть перемен неизбежна. Конгресс получит рычаги контроля: слушания, бюджет, оспаривание военных и торговых решений. Отдельные африканские сюжеты станут предметом партийной борьбы: тема христиан Нигерии мобилизует одних, исключение ЮАР и сворачивание гуманитарных программ – других. Горизонт планирования для всех, кто ведет дела с Вашингтоном, сожмется до двух лет. Неизменным останется другое: интерес к критическим минералам двухпартиен – коридор Лобито запускали еще при Байдене, а продление AGOA до 2028 г. прошло конгресс почти единогласно. Но для Африки важный вывод в том, что предсказуемость становится дефицитным товаром.