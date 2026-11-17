Сборная России по футболу обыграла Венесуэлу в товарищеском матче
Сборная России по футболу одержала победу над командой Венесуэлы в товарищеском матче со счетом 2:0. Встреча прошла в Краснодаре, передают «РИА Новости».
Оба мяча забил капитан российской сборной Алексей Миранчук, отличившийся на 59-й и 75-й минутах.
Перед началом встречи состоялась церемония присвоения звания заслуженного мастера спорта бывшим главным тренерам сборной России Олегу Романцеву и Валерию Газзаеву. Награды им вручили министр спорта Михаил Дегтярев и генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России занимает 35-е место, Венесуэла располагается на 49-й строчке. Команды встретились впервые в истории.
12 ноября сборная России обыграла Узбекситан со счетом 3:2.