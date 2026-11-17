CNN: секретная внутренняя сеть АНБ США вышла из строя
Внутренняя сеть Агентства национальной безопасности (АНБ) США, предназначенная для обмена секретной информацией, вышла из строя. Об этом сообщил CNN со ссылкой на шесть источников, знакомых с ситуацией.
По данным собеседников телеканала, пока специалисты выясняют причины и масштабы сбоя, в АНБ ввели график поэтапного прибытия сотрудников на работу. На данный момент признаков кибератаки нет, отметили источники.
Как пишет телеканал, сеть под названием NSA Net используется сотрудниками ведомства для внутренней связи и передачи засекреченных данных.
14 ноября в США произошел сбой в системе управления воздушным движением, из-за которого более 15 000 рейсов были задержаны или отменены. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) примерно на 4,5 часа приостановило вылеты из всех аэропортов страны из-за неисправности оборудования авиадиспетчеров. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной сбоя стала устаревшая техника. По его словам, для ее замены конгрессу необходимо выделить $50 млрд.