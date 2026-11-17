14 ноября в США произошел сбой в системе управления воздушным движением, из-за которого более 15 000 рейсов были задержаны или отменены. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) примерно на 4,5 часа приостановило вылеты из всех аэропортов страны из-за неисправности оборудования авиадиспетчеров. Министр транспорта США Шон Даффи заявил, что причиной сбоя стала устаревшая техника. По его словам, для ее замены конгрессу необходимо выделить $50 млрд.