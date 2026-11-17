МИД России призвал восстановить Газу и обеспечить гумпомощь
Россия готова продолжать содействие усилиям по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил МИД РФ по итогам встречи замминистра иностранных дел Георгия Борисенко с членом исполкома Организации освобождения Палестины (ООП), генсеком Фронта палестинской народной борьбы Ахмедом Мадждаляни.
Стороны обсудили ситуацию в секторе Газа, необходимость обеспечения устойчивого перемирия, бесперебойных поставок гуманитарной помощи и восстановления гражданской инфраструктуры анклава. В российском МИДе подчеркнули важность достижения «прочного справедливого урегулирования палестино-израильских противоречий» на международно-правовой основе.
На встрече также обсуждалась поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан, которую в Москве считают неприемлемой. Российская сторона отметила необходимость объединения ведущих палестинских политических сил на платформе ООП. Участники переговоров подтвердили намерение укреплять российско-палестинские отношения.
7 ноября Al Jazeera сообщила со ссылкой на власти Газы, что около 70 000 палаток с перемещенными палестинцами оказались затоплены после сильного шторма. По данным чрезвычайного комитета анклава, более 1 млн человек столкнулись с угрозами из-за приближения зимы.
10 октября президент Палестины Махмуд Аббас перенес президентские и парламентские выборы на сентябрь 2027 г. Среди причин назывались гуманитарная ситуация в Газе, отсутствие прогресса в восстановлении анклава и незавершенный вывод израильских войск.