7 ноября Al Jazeera сообщила со ссылкой на власти Газы, что около 70 000 палаток с перемещенными палестинцами оказались затоплены после сильного шторма. По данным чрезвычайного комитета анклава, более 1 млн человек столкнулись с угрозами из-за приближения зимы.