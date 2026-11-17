Россия ратифицировала договор с Никарагуа о взаимной выдаче преступников
Президент России Владимир Путин подписал документ о ратификации договора с Никарагуа о выдаче лиц, обвиняемых в совершении преступлений или осужденных за них. Документ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
Соглашение было подписано 5 июня в Санкт-Петербурге. Оно обязывает стороны по запросу передавать друг другу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, подпадающие под условия выдачи.
Речь идет о деяниях, которые признаются уголовно наказуемыми законодательством обеих стран и предусматривают лишение свободы сроком не менее одного года либо более строгое наказание.
При этом договор допускает отказ в экстрадиции, если выдача может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам запрашиваемого государства.
В мае Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ был подписан сторонами 22 сентября 2025 г. в Москве. Документ предполагает несколько ключевых направлений сотрудничества: совместную подготовку войск, обмен опытом и информацией по борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также взаимодействие в военно-научной сфере. Отдельно оговаривается сотрудничество между военными образовательными учреждениями РФ и Никарагуа. Реализацией соглашения займутся Минобороны России и главное командование армии Никарагуа.