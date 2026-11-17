В мае Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Никарагуа о военном сотрудничестве. Документ был подписан сторонами 22 сентября 2025 г. в Москве. Документ предполагает несколько ключевых направлений сотрудничества: совместную подготовку войск, обмен опытом и информацией по борьбе с экстремизмом и терроризмом, а также взаимодействие в военно-научной сфере. Отдельно оговаривается сотрудничество между военными образовательными учреждениями РФ и Никарагуа. Реализацией соглашения займутся Минобороны России и главное командование армии Никарагуа.