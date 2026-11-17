США продлили Венгрии исключение из санкций на закупку российской нефти
Минюст США продлил до 19 марта 2027 г. действие исключения из американских санкций, позволяющего венгерской компании MOL закупать российскую нефть. Об этом сообщили в МИД Венгрии.
В ведомстве уточнили, что разрешение распространяется на операции MOL с «Лукойлом» и Litasco, необходимые для приобретения нефти на спотовом рынке с поставкой по трубопроводу «Дружба», а также для исполнения действующих контрактов.
Прошлое соглашение действовало до 21 ноября. Согласно документу, при этом сделки не должны включать участие юридических или физических лиц из США, использование услуг американской финансовой системы, а также не должны приносить выгоду другим заблокированным лицам.
По данным отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA), закупки российского топлива Евросоюзом в июле составили 1,5 млрд евро, 26% из этой суммы пришлись на нефть. На долю трубопроводного газа приходилось 38% импорта ЕС (561 млн евро), на долю СПГ – 36% (526 млн евро). Оставшиеся 26% составляла сырая нефть, транспортируемая по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. ЕС стал четвертым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.