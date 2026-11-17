По данным отчета Центра исследований в области энергетики и чистоты воздуха (CREA), закупки российского топлива Евросоюзом в июле составили 1,5 млрд евро, 26% из этой суммы пришлись на нефть. На долю трубопроводного газа приходилось 38% импорта ЕС (561 млн евро), на долю СПГ – 36% (526 млн евро). Оставшиеся 26% составляла сырая нефть, транспортируемая по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. ЕС стал четвертым крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.