Согласно данным ресурса, за последний час было зарегистрировано 3900 жалоб, а за сутки – 4700. Пользователи указывают на сбой сайта и мобильного приложения, а также проблемы с личным кабинетом. Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской и Самарской областей.