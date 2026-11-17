В работе хостинг-провайдера Timeweb произошел массовый сбой
Массовый сбой произошел в работе хостинг-провайдера Timeweb. Об этом свидетельствуют данные сайта Detector404.
Согласно данным ресурса, за последний час было зарегистрировано 3900 жалоб, а за сутки – 4700. Пользователи указывают на сбой сайта и мобильного приложения, а также проблемы с личным кабинетом. Жалобы поступают из Санкт-Петербурга, Москвы, Московской, Ленинградской и Самарской областей.
Timeweb Cloud Alerts сообщил в 14:17 мск, что сетевая проблема устранена и большая часть сервисов «поднялась». Инженеры продолжают восстанавливать оставшиеся сервисы.
17 ноября жители Санкт-Петербурга пожаловались на сбои в работе сервисов Google. Пользователи столкнулись с невозможностью воспользоваться поиском. По данным сервиса Downdetector, жалобы на Google начали фиксироваться еще 16 ноября, сообщает «Ведомости. Северо-Запад».
13 ноября пользователи нейросети Claude американской компании Anthropic столкнулись с массовыми неполадками в работе сервиса. Разработчик подтвердил проблемы с авторизацией пользователей на сайтах Claude.ai и Claude Code.