Лантратова рассказала о постоянном контакте с украинским омбудсменом
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и ее украинский коллега Дмитрий Лубинец выполняют свой долг как правозащитников в ходе организации гуманитарных операций. Об этом Лантратова сообщила на Международном форуме омбудсменов в Москве.
«Наш долг как правозащитников сохранять гуманитарный диалог даже в самых сложных обстоятельствах», – заявила российский омбудсмен, подчеркнув, что всегда находится на связи с Лубинцом.
Кроме того, в ходе мероприятия Лантратова поблагодарила спецслужбы, Минобороны РФ и президента России Владимира Путина, которые сделали возможным организацию гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.
16 ноября Лантратова заявила, что подробности возможной гуманитарной миссии в Константиновке станут известны после официальных переговоров. Она не уточнила, обсуждается ли операция в ходе контактов с украинской стороной. При этом омбудсмен сообщила о подготовке крупного обмена военнопленными и регулярном взаимодействии с украинским коллегой Лубинцом.
Гуманитарная миссия в Алешках проходила с 27 октября по 1 ноября при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Россия и Украина договорились о временном прекращении огня для доставки гуманитарной помощи и добровольной эвакуации жителей.