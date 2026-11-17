Развожаев: атака на Крымский мост не повлияет на поставки продуктов и топлива
Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому Севастополь не останется без продуктов и топлива. Об этом заявил глава города Михаил Развожаев.
«Хочу сразу обозначить главное: все цепочки жизнеобеспечения Севастополя сохранены. Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются», – сказал он.
Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников в ночь на 17 ноября. Движение по автомобильной и железнодорожной частям моста временно приостановлено, повреждены конструкции объекта. Следственный комитет (СК) России признал атаку на Крымский мост терактом, возбуждено дело по ст. 205 УК РФ.
Советник главы Крыма Олег Крючков заявлял, что поскольку мост практически не использовался для поставок продовольствия, товаров и ГСМ, то логистические цепочки поставок сохранены.