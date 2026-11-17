МИД: Россия не получила отклика по гарантиям безопасности
Москва пока не получила ответа на свои предложения по гарантиям безопасности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».
11 ноября замглавы МИДа заявил, что по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби появилась основа для дальнейшей работы. Консультации проходили 10–11 ноября. Одной из основных тем обсуждения стали гарантии безопасности и территориальные вопросы.
16 ноября специальный посланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что начата подготовка повестки следующих переговоров по урегулированию украинского конфликта. Кушнер также сказал, что он и его коллега, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, провели разговор с помощником российского лидера Юрием Ушаковым, в ходе которого стороны обсудили достигнутый прогресс в вопросе украинского урегулирования и следующие шаги.
В тот же день Ушаков рассказал, что дата нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пока не согласована. Российская сторона полагает, что переговоры пройдут в Абу-Даби. Ушаков также заявил, что участие европейских представителей не было согласовано.