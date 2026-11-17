В тот же день Ушаков рассказал, что дата нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США пока не согласована. Российская сторона полагает, что переговоры пройдут в Абу-Даби. Ушаков также заявил, что участие европейских представителей не было согласовано.