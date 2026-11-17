В тот же день американский переговорщик Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки следующей многосторонней встречи по Украине. По его словам, представители США провели консультации с российской и украинской сторонами, а также европейскими партнерами. Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию конфликта и механизмы обеспечения безопасности.