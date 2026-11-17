Рябков: соглашения по Украине потребуют одобрения законодателей
Возможные соглашения по урегулированию конфликта на Украине должны будут получить одобрение со стороны законодателей. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает «Интерфакс».
11 ноября Рябков заявил, что по итогам трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби появилась основа для дальнейшей работы. Консультации проходили 10–11 ноября. Одной из основных тем обсуждения стали гарантии безопасности и территориальные вопросы.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата следующего раунда переговоров пока не согласована. По его словам, стороны договорились продолжить консультации в трехстороннем формате, предположительно в Абу-Даби. При этом участие европейских представителей в переговорах с российской стороной не обсуждалось.
В тот же день американский переговорщик Джаред Кушнер заявил о начале подготовки повестки следующей многосторонней встречи по Украине. По его словам, представители США провели консультации с российской и украинской сторонами, а также европейскими партнерами. Обсуждались дальнейшие шаги по урегулированию конфликта и механизмы обеспечения безопасности.