Стубб: лидерам Европы необходимо напрямую говорить с Путиным
Европейским лидерам необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, а не полагаться исключительно на посредничество США. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Financial Times (FT).
«Мы слишком долго перекладывали взаимодействие Европы с Россией на других, и я считаю это безответственным», – подчеркнул Стубб.
По его словам, американские переговорщики заслуживают признания за возобновление диалога Москвы и Киева, однако Европа должна самостоятельно участвовать в обсуждении вопросов собственной безопасности. Финский президент выразил опасение, что Вашингтон может склоняться к разделению сфер влияния между крупными державами.
Стубб отметил, что европейским странам необходимо сформировать общую позицию и определить повестку будущих переговоров, включая гарантии безопасности Украины, территориальные вопросы, прекращение огня и послевоенное устройство Европы. При этом он подчеркнул, что достижение соглашения невозможно без согласия Путина.
27 октября Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре провели телефонные переговоры с Путиным. Инициаторами разговора выступили европейские лидеры, которые подчеркнули, что представляют свои страны, а не Евросоюз в целом. Стороны обсудили урегулирование конфликта на Украине и безопасность в Балтийском регионе.
9 ноября Politico сообщило, что контакты Стубба и Стёре с российским президентом выявили разногласия внутри Европы относительно необходимости прямого диалога с Москвой.
16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие европейских представителей в переговорах по Украине пока не согласовано с Россией. По его словам, этот вопрос может обсуждаться после новых раундов трехсторонних консультаций Москвы, Киева и Вашингтона.