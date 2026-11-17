16 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что участие европейских представителей в переговорах по Украине пока не согласовано с Россией. По его словам, этот вопрос может обсуждаться после новых раундов трехсторонних консультаций Москвы, Киева и Вашингтона.