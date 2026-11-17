В состав ВАС входят члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеры по диалогу: Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Руководящие функции в форуме возложены на председателя АСЕАН (в 2026 г. это Филиппины). ВАС в Маниле проходит в рамках программы саммита АСЕАН, который стартовал 15 ноября.