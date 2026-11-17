Лавров встретился с новым премьером Лаоса Салемсаем Комасситом
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с новым премьер-министром Лаоса, выпускником МГИМО Салемсаем Комасситом, передает корреспондент «Ведомостей».
Стороны тепло поприветствовали друг друга и обратили внимание на многие планы в рамках мероприятий АСЕАН.
Ранним утром 17 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл на Филиппины для участия в Восточноазиатском саммите (ВАС). В мероприятиях АСЕАН 2026 г., предшествующих саммиту АТЭС в Китае, также примут участие президент США Дональд Трамп, премьер-министр Японии Санаэ Такаити, премьер КНР Ли Цян и др.
В состав ВАС входят члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее партнеры по диалогу: Россия, Австралия, Индия, Китай, Южная Корея, Новая Зеландия, США и Япония. Руководящие функции в форуме возложены на председателя АСЕАН (в 2026 г. это Филиппины). ВАС в Маниле проходит в рамках программы саммита АСЕАН, который стартовал 15 ноября.