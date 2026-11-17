Песков: Киев пока не выразил готовности к миссии в Константиновке
Россия пока не получила от Украины сигналов о готовности к проведению гуманитарной миссии в Константиновке в ДНР. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ИС «Вести».
По словам представителя Кремля, российская сторона до сих пор не услышала от Киева заявлений о согласии на организацию гуманитарной операции.
16 ноября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что подробности возможной гуманитарной миссии в Константиновке станут известны после официальных переговоров. Она не уточнила, обсуждается ли операция в ходе контактов с украинской стороной. При этом омбудсмен сообщила о подготовке крупного обмена военнопленными и регулярном взаимодействии с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.
12 ноября президент России Владимир Путин предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру операции в Алешках Херсонской области. По его словам, в городе остаются около 400–500 мирных жителей, которым необходимо обеспечить возможность безопасной эвакуации.
13 ноября Песков пояснил, что для проведения миссии потребуется разминировать подъездные пути и согласовать гарантии безопасности. Москва призвала США и европейские страны оказать влияние на Киев для реализации инициативы.