16 ноября уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что подробности возможной гуманитарной миссии в Константиновке станут известны после официальных переговоров. Она не уточнила, обсуждается ли операция в ходе контактов с украинской стороной. При этом омбудсмен сообщила о подготовке крупного обмена военнопленными и регулярном взаимодействии с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.