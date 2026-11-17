Собянин: в сторону Московского региона летели 800 беспилотников
С 17:00 мск 16 ноября по 07:00 мск 17 ноября в сторону Московского региона летели около 800 БПЛА. Из них 321 беспилотник был нейтрализован на подлете к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.
Российские военные сбили большую часть БПЛА на дальних рубежах.
«При защите города кроме сил ВКС ПВО Минобороны хорошо показали себя бойцы недавно созданного "Барс Москва". За последние два дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников», – рассказал Собянин.
По словам Собянина, с полуночи 17 ноября дежурные силы ПВО сбили 113 украинских беспилотников на подлете к Москве. Вечером 16 ноября Собянин сообщал об отражении атаки 157 беспилотников. Росавиация вводила ограничения на полеты во всех четырех столичных аэропортах.