Европейский союз (ЕС) планирует выделить Украине еще 45 млрд евро. С таким предложением выступил руководящий орган ЕС – Европейская комиссия (ЕК), сообщило издание Financial Times (FT) 16 ноября. Эти деньги могут быть выделены в качестве дополнительного нового кредита помимо уже одобренного блоком займа в 90 млрд евро, который был согласован в конце 2025 г. Тот кредит выделялся на 2026–2027 гг., предполагалось, что в год на нужды Киева будет расходоваться по 45 млрд евро. В этом году на оборонные потребности Украины из него выделили 28,3 млрд евро, на помощь бюджету – 16,7 млрд евро. Всего же на макроэкономическую поддержку Киева предполагалось за два года потратить 30 млрд евро, на военную (т. е. на закупку Киевом вооружений) – 60 млрд.